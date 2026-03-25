Ce se întâmplă cu proiectul de scoatere a păcănelelor din Ploiești

Proiectul privind interzicerea păcănelelor pe raza municipiului Ploiești a fost finalizat. Anunțul a fost făcut, miercuri, de Mihai Polițeanu, primarul Ploieștiului.

- Publicitate -

Observatorul Prahovean a lansat, în urmă cu o lună, campania „Ploiești, fără păcănele”, prin care a solicitat Consiliului Local, dar și Executivului să înceapă demersurile pentru interzicerea jocurilor de noroc pe raza municipiului.

O astfel de inițiativă este prevăzută de ordonanța de urgență adoptată în luna februarie, prin care consiliile locale pot decide, prin hotărâre, dacă astfel de activități pot funcționa sau nu.

- Publicitate -

Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, a anunțat, miercuri seară, că proiectul pentru interzicerea păcănelelor pe raza municipiului a fost finalizat și va fi publicat, în dezbatere publică.

„Proiectul de interzicere a „păcănelelor” în Ploiești a fost finalizat. Îl voi semna și mâine sau luni intră în perioada de transparență (dezbatere publică) timp de 30 de zile lucrătoare, după care urmează votul în Consiliul local”, a anunțat Mihai Polițeanu, primarul Ploieștiului.

Reamintim că, în prezent, mai multe orașe din țară au decis, prin hotărâre, interzicerea desfășurării activităților de jocuri de noroc.