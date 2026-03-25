Ce se întâmplă cu proiectul de scoatere a păcănelelor din Ploiești

Roxana Tănase
Foto cu caracter ilustrativ. Sursa: Envato

Proiectul privind interzicerea păcănelelor pe raza municipiului Ploiești a fost finalizat. Anunțul a fost făcut, miercuri, de Mihai Polițeanu, primarul Ploieștiului.

Observatorul Prahovean a lansat, în urmă cu o lună, campania „Ploiești, fără păcănele”, prin care a solicitat Consiliului Local, dar și Executivului să înceapă demersurile pentru interzicerea jocurilor de noroc pe raza municipiului.

O astfel de inițiativă este prevăzută de ordonanța de urgență adoptată în luna februarie, prin care consiliile locale pot decide, prin hotărâre, dacă astfel de activități pot funcționa sau nu.

Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, a anunțat, miercuri seară, că proiectul pentru interzicerea păcănelelor pe raza municipiului a fost finalizat și va fi publicat, în dezbatere publică.

„Proiectul de interzicere a „păcănelelor” în Ploiești a fost finalizat. Îl voi semna și mâine sau luni intră în perioada de transparență (dezbatere publică) timp de 30 de zile lucrătoare, după care urmează votul în Consiliul local”, a anunțat Mihai Polițeanu, primarul Ploieștiului.

Reamintim că, în prezent, mai multe orașe din țară au decis, prin hotărâre, interzicerea desfășurării activităților de jocuri de noroc.

