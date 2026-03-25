Spărgători de locuințe prinși în flagrant în Prahova. Prejudiciul este de peste 200.000 de euro

În noaptea de 24/25 martie, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, împreună cu polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Ploiești, din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, au depistat și prins în flagrant delict două persoane bănuite de săvârșirea mai multor infracțiuni de furt calificat.

- Publicitate -

Conform IPJ Prahova, activitățile operative au fost desfășurate în cadrul unui demers complex și susținut, inițiat ca urmare a sesizărilor formulate de cetățeni, privind sustragerea de bunuri din imobile situate în mai multe localități din județul Prahova.

În urma cercetărilor efectuate și a materialului probator administrat, a rezultat că persoanele în cauză ar fi săvârșit, în mod repetat, infracțiuni de furt calificat, prin pătrunderea fără drept în locuințe, de unde ar fi sustras sume de bani, bijuterii și alte bunuri, prejudiciul total fiind estimat la aproximativ 200.000 de euro.

- Publicitate -

Hoții sunt din Prahova

Ca urmare a activităților investigative desfășurate, polițiștii au identificat persoanele bănuite de comiterea faptelor, acestea fiind doi bărbați, în vârstă de 55, respectiv 40 de ani, ambii din județul Prahova.

În vederea documentării activității infracționale, a fost organizată o acțiune polițienească complexă, în cadrul căreia cele două persoane au fost surprinse și prinse în flagrant delict, imediat după comiterea unei alte fapte de aceeași natură.

Persoanele în cauză au fost imobilizate și conduse la sediul unității de poliție, în vederea audierii.

Totodată, în cursul dimineții, polițiștii au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară, în urma căruia au fost identificate și ridicate mai multe bunuri și obiecte de interes pentru cauză.

- Publicitate -

În baza materialului probator administrat, față de cei doi bărbați a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând sa fie prezentați unității de parchet în vederea luării unei alte măsuri preventive.

Activitățile au beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale.

Cercetările sunt continuate de către polițiști, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat, urmând ca, în funcție de probatoriul administrat, să fie dispuse măsurile legale care se impun.