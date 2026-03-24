Când încep lucrările de asfaltare pe strada Bobâlna din Ploiești

Asfaltarea străzii Bobâlna din Ploiești va începe mai devreme față de termenul anunțat. Comisia Municipală pentru Transport și Siguranța Circulației a avizat, marți, solicitarea de demarare a lucrărilor începând de vineri, 27 martie.

„Începând cu data de 27 martie vor demara lucrările de asfaltare pe strada Bobâlna. Acestea se vor desfășura pe durata a 10 zile lucrătoare și vor debuta cu decopertarea asfaltului pe tronsoane.

Pe durata lucrărilor, ploieștenii care locuiesc în zonă sunt rugați să nu își parcheze autoturismele pe stradă, pentru a permite intervenția echipelor de lucru”, a declarat Zoia Staicu, viceprimarul Ploieștiului.

Reamintim că autoritățile au precizat că asfaltarea străzii Bobâlna nu a putut avea loc până în prezent din cauza intervențiilor la rețele.

(Vom reveni cu detalii)