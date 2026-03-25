Parcările de la bloc în Ploiești: cum se acordă locurile, cât costă și ce amenzi riști – PROIECT

Proiectul privind parcările de la blocurile din Ploiești revine în Consiliul Local. Dacă va fi aprobat, viitorul regulament prevede cum vor fi atribuite locurile de parcare, tariful de bază pentru un loc de parcare, programul, dar și amenzile în cazul ocupării ilegale a locurilor de parcare.

Pentru încă o dată, proiectul privind închirierea locurilor de parcare de la bloc revine în Consiliul Local Ploiești. Acesta figurează pe ordinea de zi a ședinței programate luni, 30 martie.

Conform regulamentului propus, permisul de parcare va oferi dreptul de utilizare temporară, pe perioade de timp fracționate, a unui loc de parcare.

Tarife de bază propuse pentru parcările de la bloc

Potrivit propunerii aflate pe ordinea de zi, se stabilesc următoarele tarife de bază pentru anul 2026, în funcție de zona de fiscalitate:

Zona A – 500 lei/an

Zona B – 400 lei/an

Zona C – 300 lei/an

Zona D – 200 lei/an

Tarifele vor fi actualizate anual prin hotărâre a Consiliului Local.

Cum vor fi atribuite locurile de parcare

Atribuirea locurilor de parcare se va face etapizat, în funcție de infrastructura existentă și de posibilitățile de amenajare ale Primăriei Municipiului Ploiești.

Dacă proiectul va fi aprobat, parcarea în zonele de reședință și domiciliu va fi permisă numai pe baza unui permis emis de compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei.

Se va atribui câte un loc de parcare pentru fiecare unitate locativă, la domiciliul sau reședința solicitantului, în ordinea depunerii cererilor, la tariful de bază. Sunt exceptate persoanele care dețin deja locuri de parcare sau garaje.

Solicitanții care nu au primit un loc pot utiliza gratuit locurile existente pe trotuare, căile de circulație și zonele adiacente, până la finalizarea procedurii de atribuire.

Condiții pentru obținerea unui loc de parcare

Conform proiectului, solicitanții trebuie să întrunească anumite condiții:

să depună o cerere pe platforma online dedicată, în termenul stabilit de Primărie;

să dețină un autovehicul în proprietate sau în folosință (leasing sau contract), cu ITP și RCA valabile;

să fie persoane fizice cu domiciliul sau reședința în zona arondată parcării;

să nu înregistreze datorii la bugetul local.

Cetățenii străini sau cu dublă cetățenie pot primi locuri de parcare doar dacă dețin în proprietate un imobil arondat parcării, pe durata valabilității vizei de reședință.

Programul parcărilor de reședință

Permisul permite parcarea autoturismelor la bloc în intervalul 16:00 – 08:00, de luni până vineri.

În intervalul 08:00 – 16:00, locul poate fi utilizat de titular doar dacă este liber. În weekend și în zilele de sărbătoare legală, titularul are drept de utilizare exclusivă gratuită a locului.

Pentru persoanele cu dizabilități, locurile de parcare vor fi atribuite gratuit, conform legii.

Fără bariere în parcări

Regulamentul interzice amplasarea de bariere pe domeniul public sau privat al municipiului.

Barierele existente vor fi desființate în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a hotărârii.

Amenzi pentru ocuparea ilegală a locurilor

Ocuparea unui loc fără permis: amendă între 400 și 600 lei (dacă este afectat titularul)

Montarea de dispozitive de blocare pe locul de parcare sau prin blocarea locului de parcare prin alte mijloace: 1.000 – 2.000 lei

Neafișarea permisului la loc vizibil în autoturism: 100 – 150 lei

pentru nerespectarea regulamentului amendă 350 – 500 de lei.

Totodată, Poliția Națională și Poliția Locală Ploiești pot dispune și măsura complementară de ridicare a autovehiculului. Ridicarea vehiculului se realizează de către Servicii Gospodărire Urbană, contravaloarea pentru aceste servicii constituindu-se venituri proprii ale societății.

În astfel de cazuri, contravenientul poate achita amenda în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal de constatare a contravenției.

la ultima ședință ordinară a Consiliului Local Ploiești, din luna februarie, proiectul privind parcarea contra-cost la bloc a fost respins.