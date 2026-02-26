Parcarea contra-cost la bloc, respinsă în Consiliul Local Ploiești

Parcările de la bloc din Ploiești rămân, momentan, gratuite. Proiectul care viza introducerea unor tarife a fost respins de Consiliul Local.

Aleșii locali ploieșteni au respins, din nou, proiectul privind utilizarea locurilor de parcare de la bloc în baza unui permis de parcare.

„Este, repet, eu îmi păstrez părerea, că este o necesitate pentru municipiul Ploiești. De fapt toate municipiile reședință de județ, cu excepția Ploiești, au acest regulament de parcări în zonele de reședință, de domiciliu, rezidențiale. Aduce un plus major în ceea ce privește ordinea în urbanism. Aduce un plus major în ceea ce privește relațiile în interiorul comunității”, a susținut Mihai Polițeanu, primarul Ploieștiului, care a amintit de disputele pe locurile de parcare.

Primarul Ploieștiului a susținut că nu trebuie să existe nicio îngrijorare, pentru că „implementarea efectivă a proiectului nu se va întâmpla peste noapte”, că va fi un proces îndelungat, precizând că, în continuare, cei care nu doresc să închirieze în proximitate vor avea parcări libere la două-trei minute de bloc.

Proiectul a primit aviz negativ din partea Comisiei 2. Proiectul a fost votat cu 12 voturi pentru, 5 abțineri și șase voturi împotrivă.

Ce prevedea proiectul

Conform proiectului, permisul de parcare dădea dreptul de utilizare temporară, pe perioadă de timp fracționată, a locului de parcare: în intervalul 16.00 – 08.00 a zilei următoare, de luni până vineri.

„În intervalul orar 08.00- 16.00, de luni până vineri, posesorul permisului poate folosi gratuit locul de parcare pentru care i-a fost eliberat permisul şi poate să-l utilizeze în măsura în care nu este ocupat”, se mai arăta în proiect.

Tarife propuse