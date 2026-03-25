Telefoane cu disc din anii `50 și stații radio din anii `80. Echipamente rare expuse la IPJ Prahova [FOTO]

Ziua de 25 martie, dedicată Poliției Române, a fost marcată la Inspectoratul de Poliție Județean Prahova printr-un eveniment deschis publicului, desfășurat în curtea instituției de pe strada Vasile Lupu din Ploiești. Peste 1.000 de copii au trecut pragul inspectoratului, unde au putut descoperi, timp de câteva ore, ce înseamnă munca de polițist, prin prezentări, demonstrații și interacțiuni directe cu oamenii legii.

Standurile amenajate de serviciile operative, criminalistică, acțiuni speciale, protecția animalelor sau arme și explozibili, au oferit o imagine de ansamblu asupra activităților zilnice ale polițiștilor. Dincolo de tehnica modernă și autospecialele expuse, un punct aparte al evenimentului a fost însă standul dedicat echipamentelor folosite de-a lungul timpului de polițiștii prahoveni.

Amenajat cu grijă și atenție la detalii, acest spațiu a adus în prim-plan o adevărată colecție de obiecte care spun, în tăcere, povestea evoluției muncii de polițist de-a lungul deceniilor.

Telefoane cu disc din anii `50 și stații radio din anii `80

Inspectorul principal de poliție Alexandru Niță a reușit să transforme o simplă expunere într-o lecție despre istorie, tehnologie și adaptare.

Pe mesele standului au fost expuse stații de emisie-recepție din anii ’80, echipamente robuste, construite pentru rezistență, într-o perioadă în care comunicarea în teren era esențială, dar limitată de tehnologia vremii.

Lângă acestea, telefoanele fixe cu disc, specifice anilor ’50-’70, care amintesc de o epocă în care fiecare apel necesita timp și răbdare, iar comunicarea nu avea nimic din viteza de astăzi.

Mașinile de scris au completat imaginea unei perioade în care documentarea activității polițienești se realiza manual, fără posibilitatea corecturilor rapide. Fiecare raport era rezultatul unui proces migălos, în care precizia conta enorm, iar greșelile costau timp.

Colecția a inclus și dispozitive GPS din perioada 2006–2020, marcând trecerea spre digitalizare, dar și echipamente moderne aflate în dotarea actuală a poliției, precum radarul TruCAM sau scanerul laser FARO Focus, utilizat pentru cercetarea 3D la locul evenimentelor.

Contrastul dintre aceste generații de tehnologie este evident, însă tocmai această evoluție spune cel mai bine povestea transformării instituției. De la echipamente analogice, greoaie și limitate, la instrumente digitale de mare precizie, fiecare etapă a contribuit la eficientizarea activității și la creșterea capacității de intervenție.

Evenimentul organizat la Ploiești a reușit să aducă împreună prezentul și trecutul, într-un format accesibil publicului, în care accentul nu a fost pus doar pe spectaculos, ci și pe memoria unei profesii aflate într-o continuă transformare.