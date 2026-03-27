În sfârșit pasarela de la Bănești s-a deschis pietonilor!

Vineri, 27 martie 2026, la ora 16:00, pasarela pietonală peste DN1, din localitatea Bănești, a fost deschisă pentru traversare, după un proces marcat de întârzieri, accidente și presiune publică. Noua pasarelă fusese montată încă din data de 20 martie.

- Publicitate -

Pasarela veche, închisă după avarii

Situația a început în anul 2025, când vechea pasarelă pietonală a fost închisă după ce a fost avariată, devenind impracticabilă. În lipsa unei alternative sigure, pietonii au fost nevoiți să traverseze DN1 la nivelul carosabilului.

Astfel, s-au produs accidente mortale, traversarea în zonă devenind foarte periculoasă.

- Publicitate -

În acest context, autoritățile au decis înlocuirea structurii. Noua pasarelă a fost montată în 2025, însă nu a fost deschisă imediat, din cauza procedurilor administrative.

Nemulțumirile au crescut, iar în 2025 localnicii au organizat un protest, cerând o soluționare a problemei care le punea viețile în pericol.

Deschiderea, după un an de așteptare

După luni de întârzieri, în martie 2026 noua pasarela a fost montată și astăzi, 27 martie, a fost deschisă pietonilor.

- Publicitate -

Noua structură permite traversarea în siguranță a DN1 și elimină riscurile care au dus la accidentele din ultimul an. Pentru comunitate, deschiderea marchează finalul unei perioade în care lipsa unei soluții sigure a avut consecințe grave.