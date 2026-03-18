Deșeuri periculoase deversate ilegal în râul Dâmbu. Patru persoane arestate preventiv

Cei patru bărbați reținuți pentru 24 de ore în urma perchezițiilor desfășurate marți dimineață în Prahova au fost arestați preventiv. Vă reamintim că aceștia, prin intermediul a două firme, deversau în mod ilegal deșeuri periculoase, netratate, în apa râului Dâmbu, la marginea Ploieștiului.

- Publicitate -

Patru bărbați arestați preventiv pentru 30 de zile

„În urma administrării probatoriului, procurorul de caz a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de persoanele cercetate și a formulat propunere de luare a măsurii arestării preventive.

- Publicitate -

Ulterior, persoanele în cauză au fost prezentate în fața judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul instanței competente, care, analizând materialul probator administrat și temeinicia propunerii, a admis solicitarea unității de parchet și a dispus arestarea preventivă a celor 4 bărbați, pentru o perioadă de 30 de zile.

Activitățile sunt continuate sub coordonarea procurorului de caz, în vederea completării materialului probator, documentării întregii activități infracționale și stabilirii situației de fapt, cu respectarea cadrului legal în vigoare.

Precizăm că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție”, au transmis reprezentanții Poliției Prahova, miercuri seară.

- Publicitate -

De unde proveneau deșeurile și care era circuitul

Două firme au ajuns în atenția anchetatorilor, după ce în perioada octombrie 2025-prezent ar fi preluat deșeuri periculoase și nepericuloase din mai multe județe din țară, pe care inițial le depozitau bazinele fostei rafinării Astra.

De aici deșeurile erau erau transportate la stația de tratare a apei uzate de la Corlătești și ulterior deversate ilegal în râul Dâmbu, fără a fi tratate și îndeplinite condițiile de mediu.

Surse apropiate anchetei au mai precizat pentru Observatorul Prahovean că una dintre cele două firme vizate de percheziții se numește Indian Legend, iar deșeurile erau aduse din județe precum Prahova, Dâmbovița, Ilfov, Brăila, Sibiu, Mureș și Brașov.

- Publicitate -

Aceleași surse au mai precizat că, în medie, în apa râului Dâmbu, ajungeau 10 cisterne cu o capacitate cuprinsă între 10 și 20 de tone de deșeuri periculoase, în schimbul a 40 de euro/tonă (minim aprox. 4000 euro/zi).