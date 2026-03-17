Patru persoane reținute în Prahova pentru deversări ilegale de deșeuri periculoase în râul Dâmbu

Patru persoane au fost reținute în urma perchezițiilor care au avut loc marți dimineață, la Sinaia și Vălenii de Munte, într-un dosar în care sunt cercetate fapte de deversări ilegale de deșeuri periculoase în apa râului Dâmbu, la Ploiești.

Două firme au ajuns în atenția anchetatorilor după ce ar fi preluat deșeuri periculoase și nepericuloase din mai multe județe din țară, pe care inițial le depozitau în bazinele fostei rafinării Astra. (Detalii AICI).

Deșeurile erau transportate la stația de tratare a apei uzate de la Corlătești și ulterior deversate ilegal în râul Dâmbu, fără a fi tratate și fără a îndeplini condițiile de mediu.

Potrivit Inspectoratului Județean de Poliție Prahova, în continuarea cercetărilor efectuate în cadrul dosarului penal aflat sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploiești, ca urmare a activităților desfășurate de polițiști au fost dispuse primele măsuri preventive.

„În urma administrării probatoriului în cauză, față de 4 bărbați, cu vârstele cuprinse între 49 și 62 de ani, a fost dispusă măsura reținerii pentru o perioadă de 24 de ore, în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală.

Persoanele în cauză urmează să fie prezentate unității de parchet competente, cu propuneri legale corespunzătoare, în vederea dispunerii unor măsuri preventive”, a precizat IPJ Prahova.

Activitățile sunt continuate sub coordonarea procurorului de caz, în scopul documentării întregii activități infracționale și stabilirii situației de fapt, cu respectarea cadrului legal în vigoare.

Precizăm că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție.

