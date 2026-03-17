Deversări ilegale de deșeuri periculoase în râul Dâmbu din Ploiești. Două firme vizate de percheziții

Ștefan Vlăsceanu
deversare deseuri periculoase dambu ploiesti

Percheziții de amploare au loc în această dimineață în Ploiești și Prahova într-un dosar de deschis pentru neluare sau nerespectare a măsurilor obligatorii privind gestionarea deșeurilor periculoase, precum și de abandonare, aruncare sau ascundere a deșeurilor, fapte prevăzute și pedepsite de legislația în vigoare privind regimul deșeurilor.

UPDATE: 4000 de euro/zi din deșeuri periculoase deversate ilegal în Dâmbu. De unde proveneau și care era circuitul

Din verificări a rezultat că cele două societăți comerciale ar fi deversat deșeuri, atât periculoase, cât și nepericuloase, în perioada octombrie 2025 – prezent, în albia unui râului Dâmbu din Ploiești.

În urma activităților procedurale desfășurate, șapte persoane urmează să fie conduse la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova pentru audieri și pentru dispunerea măsurilor legale care se impun, sub coordonarea unității de parchet competente.

Perchezițiile sunt făcute de polițiști din cadrul mai multor structuri ale inspectoratului, respectiv Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, Serviciul de de Investigații Criminale, Serviciul Criminalistic, polițiști din cadrul structurilor teritoriale, precum și luptători din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Prahova, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploiești.

17 mandate de percheziție domiciliară sunt puse în aplicare, la punctele de lucru a două societăți comerciale care desfășoară activități în domeniul colectării, tratării și eliminării deșeurilor periculoase și nepericuloase, precum și domiciliile unor persoane fizice bănuite de implicare în activități infracționale. Vom reveni cu detalii.

