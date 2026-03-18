Caz șocant în Suceava: Și-a ucis vecinul, apoi a făcut infarct și a murit. Polițiștii trimiși la caz, răniți într-un accident

O succesiune de evenimente dramatice, greu de imaginat, a avut loc în localitatea Drăgușeni din județul Suceava, unde o crimă s-a transformat, în doar câteva minute, într-o adevărată tragedie în lanț, potrivit libertatea.ro.

Totul a pornit de la un conflict între doi vecini. Cearta, izbucnită pe fondul consumului de alcool, a degenerat rapid, iar unul dintre bărbați, în vârstă de 76 de ani, și-a atacat vecinul de 73 de ani, lovindu-l în repetate rânduri cu un scaun. Victima a murit.

Însă șocul nu s-a oprit aici. La scurt timp după comiterea crimei, agresorul s-a prăbușit lângă trupul victimei, fiind răpus de un stop cardio-respirator. Ancheta preliminară indică faptul că spaima sau tensiunea momentului i-ar fi fost fatale, acesta murind la doar câteva clipe după faptă.

Alarma a fost dată de un alt vecin al celor doi care a descoperit scena șocantă din locuință.

În timp ce polițiștii se deplasau de urgență spre locul crimei, intervenția a fost marcată de un nou incident.

Autospeciala de poliție, care circula cu semnalele acustice și luminoase pornite, a fost implicată într-un accident rutier după ce un alt șofer nu a acordat prioritate.

Impactul a dus la rănirea polițiștilor aflați în misiune, aceștia fiind transportați la spital cu multiple traumatisme.

Un alt echipaj a fost nevoit să intervină pentru a prelua cazul și a continua cercetările.

În locuința din comuna Drăgușeni, anchetatorii au confirmat scenariul unei altercații violente care s-a încheiat tragic pentru ambele persoane implicate.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru omor și încearcă să stabilească exact împrejurările în care s-a produs conflictul care a dus la această dublă tragedie.