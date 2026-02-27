Șicanare în trafic la ieșirea din Ploiești surprinsă de o cameră de bord. Ce riscă șoferul agresiv [VIDEO]

Numărul șoferilor agresivi în trafic crește de la o zi la alta. După ce în luna ianuarie vă prezentam cum un bărbat aflat la volanului unui BMW ignoră mai multe reguli de circulație și de bun simț în satul Strejnicu și după ce în această săptămână un alt șofer agresiv a ajuns în arest, azi dimineață o cameră de bord a surprins comportamentul periculos pe care șoferul unui Citroen l-a avut față de alt participant la trafic, pe Bulevardul Republicii, la ieșirea din Ploiești.

În imaginile surprinse vineri dimineața în jurul orei 08.30, se vede clar cum bărbatul aflat la volanul autoturismului care se deplasează pe banda II trage brusc de volan cu intenția de a intra în mașina care se deplasa pe banda I. Impactul este evitat în ultimul moment.

Potrivit bărbatului care se deplasa în spatele șoferului agresiv și din mașina căruia au fost surprinse imaginile, șicanele și „urmărirea” au continuat și după ce mașinile au ieșit dispărut din fața camerei de bord.

„Se vede clar pe imagini ce s-a întâmplat. În această dimineață s-a întâmplat, în jurul orei 08.30. După momentul pe care l-am surprins au continuat să se urmărească și să se șicaneze”, ne-a declarat acesta.

Ce riscă șoferul

Potrivit legii, sancțiunea pentru comportamentul agresiv în conducerea vehiculelor pe drumurile publice este prevăzută de articolul 100/3/i din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice și presupune 4-5 puncte de amendă (660-825 de lei) și măsura complementară de reținere a permisului de conducere pentru 30 de zile.

Observatorul Prahovean a solicitat un punct de vedere Poliției Prahova.

Cum poți reclama șoferi agresivi în trafic

Vă reamintim că din octombrie 2024 înregistrările video făcute de alți șoferi pot fi folosite ca dovezi pentru amenzi.

Mai exact, filmări făcute cu telefonul mobil sau filmările făcute de camerele de bord. Trebuie știut totuși, că șoferii care vor să facă astfel de sesizări trebuie să indice exact data și ora la care au avut loc incidentele, dar și să spună unde s-au întâmplat aceste lucruri.

Sesizări despre comportamentul agresiv în conducerea vehiculelor pe drumurile publice, prin intermediul aplicației MAI secțiunea ESAR (sesizări abateri rutiere) pot fi făcute AICI

