Șoferul kamikaze din Strejnicu a fost găsit și audiat. De ce nu a primit nicio sancțiune

Într-un răspuns pentru Observatorul Prahovean, reprezentanții Poliției Prahova transmit că șoferul kamikaze din Strejnicu, care a băgat spaima în ceilalți participanți la trafic, a fost identificat și audiat.

Surprinzător sau nu, acesta a scăpata fără să fie amendat. Motivul? Legislația în vigoare: înregistrarea video nu a fost realizată cu aparatură omologată, iar în imaginile publicate acesta nu este surprins săvârșind vreo abatere rutieră.

Vă reamintim că la începutul anului siguranța traficului rutier în Strejnicu a ajuns să fie pusă în pericol de șoferul unui BMW care conduce în mod iresponsabil.

Reacția Poliției Prahova

Potrivit art. 109 alin. (1) şi (2) din OUG nr. 195/2002, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac direct de către polițistul rutier, respectiv cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate sau mijloace tehnice omologate și verificate metrologic.

Totodată, vă informăm că prin dispozițiile art. 109 alin. (1) și (2) din OUG nr. 195/2002, polițistul rutier poate constata contravenția de adoptare a unui comportament agresiv în conducerea vehiculelor pe drumurile publice, prin intermediul unei înregistrări audio-video sau video care a surprins una dintre manevrele agresive prevăzute la art. 54 alin. (2), însă având în vedere că în urma vizualizării înregistrării video nu a fost constatată nicio manevră agresivă, în cauză nu sunt incidente prevederile mai sus menționate.

Pe cale de consecință conducătorul autovehiculului care face obiectul sesizării a fost identificat și audiat, ocazie cu care i s-a pus în vedere să respecte prevederile legale din domeniul rutier și să adopte o conduită de respect și civilizație pe drumurile publice față de toți participanții la trafic.