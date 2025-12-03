Pe cine dă vina ESZ (Exploatare Sistem Zonal Prahova) pentru criza apei

Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A. (ESZ Prahova) dă vina pe Apele Române și pe Ministerul Mediului pentru criza fără precedent a apei potabile, care a afectat 13 localități din Prahova, printre care și întreg municipiul Câmpina. Reprezentanții ESZ consideră că situația prin care trec, de cinci zile, peste 100.000 de oameni este „rezultatul direct al deciziilor hazardate și greșite ale Administrației Naționale “Apele Române” și ale Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor care au dispus scăderea nivelului apei din Barajul Paltinu.

Ca urmare a dezinformărilor lansate în spațiul public privind situația apei din județul Prahova, Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A. (ESZ Prahova) denunță public valul de afirmații false, manipulări și încercări deliberare de deturnare a atenției privind situația alimentării cu apă din județul Prahova. În ultimele zile, diverse persoane și instituții au încercat să inducă ideea că societatea noastră ar avea vreo responsabilitate în această situație.

Aceste acuzații sunt mincinoase, nefondate și reprezintă o campanie intenționată de dezinformare. Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A. operează o infrastructură aflată în patrimoniul public al statului aflat în administrarea A.N. „Apele Române”. Această infrastructură are o vechime de peste 50 ani, bazată pe tehnologia și materialele anilor 1960 – 1970. EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA S.A. are calitatea de OPERATOR al bunurilor aflate in domeniul public al statului si in administrarea Administratiei Nationale Apele Romane in baza contractului de operare nr. 12175/23.07.2013 incheiat intre EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA S.A. si Administrația Națională APELE ROMANE care a fost prelungit periodic.

Pentru restabilirea adevărului, prezentăm faptele reale.

Cauza reală a crizei apei: deciziile eronate ale ANAR și Ministerului Mediului, Apelor si Pădurilor privind Barajul Paltinu

Situația actuală nu a fost generată de ESZ Prahova S.A., ci este rezultatul direct al deciziilor hazardate și greșite ale Administrației Naționale “Apele Române” și ale Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor care au dispus scăderea nivelului apei din Barajul Paltinu, sursa principală de alimentare a întregului județ. Aceste decizii, luate fără o fundamentare tehnică adecvată și fără consultarea subscrisei societati, au:

redus considerabil volumul disponibil de apă brută,

destabilizat procesele de tratare,

pus presiune pe întreg lanțul de alimentare,

creat un risc structural asupra continuității serviciului public.

Responsabilitatea pentru diminuarea necontrolată a nivelului din Barajul Paltinu aparține exclusiv ANAR și Ministerului Mediului, iar orice încercare de a arunca vina asupra ESZ Prahova este o falsificare a realității.

Fenomenele meteo din weekendul trecut – turbiditate extrem de ridicată și imposibilă de controlat/ Weekendul trecut, județul Prahova a fost afectat de precipitații masive, care au generat o turbiditate excepțional de mare a apei brute, cu valori imposibil de gestionat în regim normal de exploatare.

Aceste condiții au provocat:

încărcarea apei cu sedimente, nămol și argilă.

depășirea limitelor tehnologice de tratare.

creșterea semnificativă a timpilor de filtrare si tratare a apei.

Niciun operator din România nu poate asigura tratare normală în condiții de turbiditate extremă provocată de fenomene naturale violente.

Infrastructura este în proprietatea statului – ESZ Prahova NU are dreptul legal să facă investiții majore.

Infrastructura de apă operată de ESZ Prahova S.A. se află:

în patrimoniul public al statului,

în administrarea ANAR,

fiind o infrastructură veche de peste 50 de ani.

Contractul de operare nr. 12175/23.07.2013, încheiat între ANAR și ESZ Prahova S.A., stabilește clar responsabilitățile:

Articolul 19 din contract: „Administrația Națională Apele Române va efectua lucrările de reparații capitale ale bunurilor în limita fondurilor alocate de la buget.”

Articolul 27 din contract: „Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A. va efectua pe cheltuiala sa lucrările de întreținere și reparații curente ale bunurilor, pentru a le menține în starea în care au fost primite la momentul încheierii contractului.”

Aceste două articole elimină orice dubiu: ESZ PRAHOVA NU poate realiza investiții majore în infrastructura învechită. Responsabilitatea pentru modernizarea infrastructurii revine strict ANAR.

Astfel având in vedere natura contractului, de mai sus, EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA S.A. nu are dreptul sa efectueze investiții majore, ci doar cheltuieli de întreținere. Culpa EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA S.A. nu poate fi adusa in discutie in cazul unei infrastructuri depășită din punct de vedere tehnic, cat si moral.

În acest context, a acuza operatorul pentru efectele degradării naturale a unor instalații vechi de jumătate de secol reprezintă o manipulare grosolană.

De ce se caută vinovați în interiorul societății? Pentru a acoperi greșelile altora.

În loc ca instituțiile responsabile să își asume deciziile eronate privind gestionarea Barajului Paltinu, se încearcă direcționarea vinovăției către ESZ Prahova. Acest tip de atac nu este doar nedrept, ci reprezintă un pericol pentru corecta informare a populației și pentru funcționarea sistemului de alimentare cu apă.

Adevărul este simplu și documentat: nivelul apei a fost scăzut prin decizie administrativa, fără ca ESZ Prahova sa fie informata de eventuale evenimente neprevăzute care ar fi putut apărea; fenomenele meteo au amplificat turbiditatea; ESZ Prahova a fost obligată să trateze apă în condiții imposibile, iar acum operatorul este acuzat pe nedrept.

Demersurile pentru reabilitare a Bazinului de Apă Curată Lunca Mare – blocate de ani de zile la nivel ministerial

Bazinul de Apa Curata (B.A.C.) Lunca Mare face parte dintr-o amenajare hidrotehnica ce se desfăsoară pe o lungime de 3 km in albia majora a raului Doftana, intre Cheile Brebu (unde se afla Priza de apa bruta Brebu) si Barajul Voila si este realizata conexiunea cu conductele ce alimenteaza Statia de tratare a apei Voila. Aceasta amenajare a fost construita intre anii 1982 – 1986, iar Bazinul de Apa Curata a fost pus in functiune in anul 1988. Scopul acestuia este de a realiza o acumulare tampon de apa curata pentru Statia de Tratare a Apei Voila in situatii de viituri.

ESZ Prahova S.A. a întocmit încă din 2021 Nota conceptuală pentru „Reabilitarea Bazinului de Apă Curată Lunca Mare”. Documentul a fost însușit de ANAR și Ministerul Mediului, însă procesul administrativ s-a derulat într- un ritm lent, întinzându-se pe ani de zile. Administratia Nationala APELE ROMANE ne transmite prin adresa nr.DDI-PI/28960/31.10.2025 referitor la realizarea investitei „Reabilitarea Bazinului de apa curata si a lucrarilor anexe pe raul Doftana, judetul Prahova” ca a fost emis Avizul CTE M.M.A.P. nr.31 /30.09.2025 si urmeaza sa fie supus avizarii documentatei in cadrul Consiliului lnterministerial, urmand ca in anul 2026 sa se emita actul aprobator prin Hotarare de Guvern. Dupa aprobarea indicatorilor tehnico- economici si sub conditia asigurarii fondurilor necesare durata de realizare a investitiei este de 32 luni, din care 8 luni pentru proiectare si 24 luni pentru executie.

Responsabilitatea pentru blocaj aparține exclusiv instituțiilor centrale, nu operatorului.

Obligatii ale operatorilor de apa care au contract de furnizare apa tratata si clorinata cu ESZ Prahova. Fiecare operator de alimentare cu apa potabila trebuie sa aiba rezervoare de inmagazinare a unei rezerve de apa care sa asigure alimentarea utilizatorilor prin reteaua proprie de distributie. Conform normativelor in vigoare volumul total al unui rezervor trebuie sa asigure in caz de avarie la obiectele amonte de rezervor, consumul zilnic maxim al cerintei de apa pentru minim 12 ore.’’

Existenta permanenta a rezervei de apa in rezervoarele de inmagazinare diminueaza la minim timpul in care nu este asigurata alimentarea cu apa in situatii de exploatare deosebite.( hidro-meterologice, avarii).

Tuturor operatorilor de apa cu care EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA S.A. are contract de furnizare apa tratata si clorinata li s-a transmis in anul 2024, adresa nr. 1969/22.04.2024 prin care au fost anuntati despre aceasta obligatie.

Cu privire la comunicarea institutiilor abilitate despre scaderea niveluluidin Barajul Paltinu: In data de 22.10.2025 o persoana angajata din cadrul SGA Prahova – ABA Buzau a luat legatura telefonic cu un angajat al ESZ Prahova pentru a il invita la o sedinta operativa la Barajul Paltinu cu participanti atat din cadrul MMAP, cat si din cadrul ANAR. Ulterior a fost transmis prin intermediul e-mail-ului acestuia o minuta in data de 27.10.2025 unde aparea societatea ca si invitata prin 2 angajati, in realitate concluziile nefiind insusite de societate.

Prin adresa DIME-ELCP 18262/29.10.2025 am fost informati despre continuarea demersurilor de golire a barajului si ca in cadrul sedintei au participat 2 angajati ai societatii. Intelegem ca dupa aceasta adresa, au avut loc mai multe sedinte ale COMITETULUI JUDETEAN PENTRU SITUATII DE URGENTA PRAHOVA, unde societatea noastra nu a avut calitatea de invitata, sedinte la care au fost adoptate hotarari cu privire la Barajul Paltinu, care nici macar nu ne-au fost comunicate. Doar dupa oprirea apei am fost invitati la aceste sedinte si ni s- au trasat sarcini.

Cu privire la declaratiile referitoare la acordarea de sume de ANAR catre ESZ Prahova pentru reparatia Bazinului de Apa Curata Lunca Mare

Aceste afirmatii nu au nici un fundament. In decursul anilor 2024-2025 ANAR a majorat aportul in numerar al actionarului unic cu suma de 12.363.000 lei pentru realizarea investitiei “Sistem Informatic de Monitorizare Operationala” de tip GIS-SCADA care se afla in faza de achizitie, respectiv perioada de depunere oferte. Anterior, ultima capitalizare a societatii prin majorarea aportului actionarului unic a avut loc in anul 2014 pentru realibilitarea Statiei de Tratare Maneciu.

Masuri luate pentru reducerea impactului

Pentru a minimiza efectele asupra consumatorilor, conducerea Exploatare Sistem Zonal Prahova a implementat urmatoarele masuri:

Spalarea si dezinfectarea decantoarelor, filtrelor si rezervoarelor din cadrul Statiei de Tratare Voila;

Mentenanta tuturor echipamentelor din cadrul Statiei de Tratare Voila: pompe de dozare, instalatie de dozare sulfat de aluminiu, verificarea vanelor, inlocuirea lamelelor de la podurile racloare;

Achizitionarea unei pompe dozatoare noi pentru reactivi de tratare a apei;

Finalizarea lucrarilor la calea de rulare a decontorului radial DR2;

Mentenanta echipamentelor de clorinare;

Declansarea procedurilor pentru achizitionarea unor echipamente noi de clorinare si realizarea unei linii noi de dozare clor;

Suplimentarea stocurilor de materiale de tratare;

Cresterea frecventei de monitorizare a calitatii apei;

lnformarea beneficiarilor cu privire la eventualele reduceri de debit;

Comunicarea situatiei tuturor factorilor implicati, reamintind necesitatea mentinerii rezerverlor de apa

Situatia patrimoniului operat de ESZ Prahova

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor a fost initiatior al unui proiect de act normativ in vederea concesionarii directe a bunurilor catre Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A. Actul normativ propus ar permite in special administrarea in siguranta a bunurilor din domeniul public al statului, realizarea de investitii fara grevarea bugetului public si asigurarea confortului social. Administratia Nationala Apele Romane a transmis de mai multe luni informatii la clarificarile solicitate ministerele avizatoare, insa nici pana in prezent actul normativ nu a fost repus pe circuitul de avizare de catre Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor.

Cu privire la politizarea conducerii ESZ Prahova

Procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A., pentru un mandat de 4 ani, s-a derulat în mod transparent, cu scopul de a asigura profesionalizarea consiliului, potrivit standardelor de guvernanță corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum au fost dezvoltate în Principiile de guvernanță corporativă ale Organizației pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, fiind organizata de autoritatea publică tutelară – Administrația Națională Apele Române.

Procedura de selecție s-a desfășurat în conformitate cu prevederile art. 29 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu Anexa 1 la HG nr. 639/2023.

Având în vedere aceste considerente, prin Decizia Administrației Naționale „Apele Române” nr. 600/09.08.2024, a fost constituită Comisia de selecție și nominalizare a candidaților pentru ocuparea posturilor de membru în Consiliul de administrație Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A., cu modificările ulterioare. Comisia de selecție și nominalizare constituită la nivelul autorității publice tutelare, ANAR, a avut următoarea componență:

a) 2 membri desemnați prin ordin de către conducătorul autorității publice tutelare; b) 2 membri desemnați de AMEPIP, prin ordin al președintelui; c) un expert independent, selectat de AMEPIP.

Faptul ca societatea este acuzata ca in conducerea acesteia sunt persoane numite pe criterii politice este contrazisa de Agenţia pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice care a transmis, prin adresa nr. 3210/03.04.2025, Avizul Conform nr. 107/03.04.2025, prin care a confirmat indeplinirea conditiilor legale de desfasurarea a intregii proceduri de selectie pentru cele 7 posturi de administrator in cadrul Consiliului de Administratie al Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A., precum si rezultatul acesteia.

La data prezentei, doamna Hunyadi Monica nu mai este angajata societatii.

In final:

Problema apei din Prahova este cauzată de deciziile greșite ale ANAR și ale Ministerului Mediului privind Barajul Paltinu.

-Fenomenele meteo violente din weekendul trecut au generat o turbiditate extrem de ridicată, imposibil de tratat în parametri normali.

ESZ Prahova operează o infrastructură veche și pe care NU are dreptul legal să o modernizeze

Căutarea unor vinovați în interiorul societății este o acțiune de dezinformare menită să acopere responsabilități reale ale altor instituții care probabil fiind numite cu sprijin politic și fără a avea experiența necesară gestionării unei astfel de situații dar cu protecție la nivelul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor sunt menajate și absolvite pe nedrept de orice vină, deși au cea mai mare responsabilitate în situația creată de instituția pe care o conduc.

Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A. nu poate accepta să fie transformată în țap ispășitor pentru erori administrative și pentru efecte hidrologice care nu se află sub controlul său”. au transmis reprezentanții societății