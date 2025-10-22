Când se termină asfaltarea pe DN1, de la Posada, care blochează traficul

După ce Observatorul Prahovean a atras atenția asupra modului în care sunt realizate lucrările de asfaltare la viaductul Valea Conciului de pe DN1-Valea Prahovei, centrul Infotrafic al IGPR, transmite că circulația va reveni normal astăzi, după ora 17.00.

Citește mai multe detalii aici: Lucrări pe nervii șoferilor pe DN1, zona Posada: 2 km în 30 de minute

Potrivit Poliției, circulația se va desfășura alternativ, fiind dirijată de agenții de la rutieră, pe parcursul acestei zile, până la ora 17.00, la kilometrul 113+800 metri, în zona localității Comarnic, pentru lucrări de asfaltare.

Reamintim că, până la data de 25 octombrie, ora 18:00, tot pe DN 1, la kilometrul 89+300 metri, pe podul peste Râul Doftana, în zona localității Bănești, sunt efectuate lucrări de întreținere curentă a podului, traficul fiind restricționat alternativ pe câte o bandă a fiecărui sens de circulație.

Recomandăm reducerea vitezei în aceste zone, respectarea indicațiilor polițiștilor sau ale piloților de circulație, asigurarea corespunzătoare la schimbarea benzii și acordarea de prioritate!