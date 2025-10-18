Razie pe DN1, la Românești, Bărcănești și Nistorești

Polițiștii Serviciului Rutier Prahova derulează, sâmbătă, o nouă acțiune pe DN 1 – E 60, pe raza localităților Românești, Bărcănești și Nistorești. Acțiunea are drept scop reducerea accidentelor rutiere.

Inspectoratul de Poliție Județean Prahova a transmis, sâmbătă, că acțiunea are drept scop combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere.

Viteza neadaptată condițiilor de drum și trafic, neatenția la volan și conducerea sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe interzise sunt principalele cauze generatoare de accidente.

„Totodată, se urmărește creșterea vizibilității elementului polițienesc și descurajarea comportamentelor agresive în trafic.

Prin prezența activă în teren, polițiștii rutieri reafirmă angajamentul constant de a proteja viețile omenești și de a asigura un climat de siguranță pe drumurile publice”, a anunțat IPJ Prahova.

Recomandări IPJ Prahova pentru participanții la trafic