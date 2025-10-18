Mesaje false trimise în numele ANAF și Poliției Române

ANAF atenționează asupra unei noi campanii de emailuri false, transmise în numele instituției, de la adresa [email protected], prin care contribuabilii sunt anunțați de ”o posibilă neregularitate identificată în declarațiile fiscale depuse”, iar pentru ”remedierea situației” trebuie urmați anumiți pași.

Precizările ANAF:

nu deschideți aceste emailuri și

nu accesați documentele anexate sau linkurile din conținut;

nu transmiteți date personale sau bani către conturile menționate!

Serviciul Spațiul Privat Virtual, pus la dispoziția contribuabililor, gratuit, a fost creat și dezvoltat pentru o comunicare securizată cu instituția.

De asemenea, contribuabilii pot obține informații fiscale cu caracter general la CALL CENTER ANAF 0314039160.

Totodată, în această perioadă este în desfășurare și o campanie de fraude online care utilizează numele și elementele de identitate vizuală ale Poliției Române.

„În ultima perioadă, au apărut mesaje și pagini false care pretind că provin de la Poliția Română și anunță că „dispozitivul a fost blocat” pentru a impune plata unei „amenzi”.

Aceste mesaje sunt tentative de fraudă informatică (scam) menite să vă sperie și să vă determine să introduceți datele personale sau bancare.

Nu introduceți datele de card!

Nu plătiți nicio sumă indicată pe astfel de site-uri!

Închideți imediat pagina respectivă!

Există doar un site oficial: www.politiaromana.ro

Dacă, totuși, ați introdus date bancare, contactați imediat banca și sesizați-ne cazul!

Fiți vigilenți! Poliția Română nu vă va cere niciodată să achitați amenzi prin linkuri primite online sau prin ferestre de tip „blocare dispozitiv””, au transmis reprezentanții Poliției.