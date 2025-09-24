Razie de amploare în Ploiești. Peste 160 de polițiști în stradă

În această după amiază o razie de amploare are loc în Ploiești, la care au fost mobilizați peste 160 de polițiști. Acțiunea are ca scop asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică.

- Publicitate -

La activitățile organizate sunt angrenați polițiști de la structurile de investigații criminale, ordine publică și rutieră.

Acțiunea beneficiază de sprijinul jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Prahova.

Peste 160 de forțe acționează în zona centrală și de sud a municipiului Ploiești, principalele obiective ale acțiunii fiind prevenirea și combaterea faptelor cu violență pe stradă, depistarea persoanelor urmărite în temeiul legii, combaterea traficului și consumului de droguri sau traficului de persoane, precum și pentru depistarea participanților la traficul rutier care încalcă normele legale privind circulația pe drumurile publice.

Locuri de Muncă Cauți un job mai bun? Urmează a 5-a ediție a Bursei Angajatorilor După succesul înregistrat la primele patru ediții, târgul de joburi Bursa Angajatorilor a devenit un reper pe piața forței de muncă din Prahova. Angajatorii...

- Publicitate -

Acțiunea de astăzi face parte dintr-o serie de măsuri continue luate de Poliția Română pentru a asigura un climat de siguranță și a descuraja orice activitate infracțională.