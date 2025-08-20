- Publicitate -

Actorii Teatrului „Toma Caragiu”, pe scena de la Republik Fest

Luiza Toboc
O nouă ediție a festivalului Republik Fest va avea loc, în perioada 5 -7 septembrie, la Parcul „Constantin Stere” din Bucov. Republik Fest a ajuns, anul acesta la cea de-a doua ediție. Evenimentul, organizat de Filarmonica „Paul Constantinescu”, în parteneriat cu Primăria Ploiești, este programat în perioada 5 – 7 septembrie.

În  cele trei zile de festival este anunțată participarea a 400 de artiști, fiind anunțate peste 35 de concerte și spectacole.

Pe durata celor trei zile de festival vor exista amenajate  peste 70 de food-trucks, de unde toți cei prezenți își vor putea cumpăra tot felul de bunătăți.

În cadrul evenimentului și-au anunțat participarea și actorii Teatrului „Toma Caragiu” din Ploiești. Secția Teatrul de Animație pentru copii și tineret Imaginario anunță premiera la Republik Fest a  spectacolului „Al matale, Caragiale”. Spectacolul destinat familiilor este unul care  aduce în prim-plan opera marelui dramaturg.

Regia artistică este semnată de Mihai Gruia Sandu, iar scenografie și decorul îi aparțin lui Mihai Androne.

Costumele sunt realizate de Aurel Asanache, muzica este asigurată de Cristian Florea, iar de designul luminilor se ocupă Ionuț Aldea.

Cel de-al doilea spectacol pus în scenă la Republik Fest este Ferma Animalelor, o piesă de a avut premiera în stagiunea trecută.

Regia și adaptarea textului sunt semnate de Sabina Vlaiculescu Arsenie, scenografia de Vlad Alexandru Tanase, iar muzica îi aparț ine compozitorului Alexandru Berehoi.
Pe scenă îi veți putea urmări pe actorii Paul Niculae, Lizica Sterea, Lucian Orbean , Lacramioara Bradoschi, Catalin Radulescu, Costel Dobrescu, Diana Uță, Ana Maria Orbean, Albert Stoica și Mihaela Mos.

Vă reamintim, biletele pentru Republik Fest 2025 pot fi achiziționate online de pe platformele oficiale ale evenimentului.

