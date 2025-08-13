Gratuitate pentru olimpici la Republik Fest 2025

O nouă ediție a festivalului Republik Fest va avea loc, în perioada 5 -7 septembrie, la Parcul „Constantin Stere” din Bucov. Organizatorii au o veste bună pentru olimpici și elevii care au obținut media 10 la Evaluarea Națională și examenul de bacalaureat: intrarea va fi liberă în toate zilele festivalului.

- Publicitate -

Republic Fest a ajuns, anul acesta la cea de-a doua ediție. Evenimentul, organizat de Filarmonica „Paul Constantinescu”, în parteneriat cu Primăria Ploiești, este programat în perioada 5 – 7 septembrie.

În cele trei zile de festival este anunțată participarea a 400 de artiști, fiind anunțate peste 35 de concerte și spectacole.

Pe durata celor trei zile de festival vor exista amenajate peste 70 de food-trucks, de unde toți cei prezenți își vor putea cumpăra tot felul de bunătăți.

Eveniment Cum vor circula autobuzele în Ploiești în minivacanța de Sf. Maria Autobuzele TCE vor circula în Ploiești, în minivacanța de Sfânta Maria, după un program special, anunță Primăria Ploiești. În contextul sărbătoririi, la nivel național, a...

- Publicitate -

Olimpicii, dar și copiii de 10 la exemenele naționale au intrarea gratuită în toate cele trei zile de festival.

În Prahova, pe lângă elevii cu rezultate deosebite la fazele naționale și internaționale ale olimpiadelor școlare, de gratuitate se bucură și Tatiana Nicoleta Marin, din Urlați singura elevă din Prahova care a reușit să obțină 10 curat la Evaluarea Națională, dar și Mihaela Denisa Neculaiu, absolventă de filologie la C.N. „Nicolae Grigorescu” din Câmpina, Alexandra Cârstea, absolventă de filologie și ea, la C.N. „I.L. Caragiale”, din Ploiești, Daria Popescu, absolventă de mate-info, la C.N. „Mihai Viteazul” din Ploiești și Eliza Georgiana Neagu, tânăra „perfecționistă, emotivă, serioasă și modestă”, din Tomșani, care a absolvit profilul Științele Naturii din cadrul C.N. „Al. I. Cuza” din Ploiești. Acestea din urmă au reușit performanța de a luat 10 la examenul de bacalaureat.

Tot ce trebuie să facă tinerii performeri este să transmită pe adresa de mail [email protected] numele, prenumele, o adresă de mail , numărul de telefon, dar și dovada faptului că au obținut rezultate meritorii fie la examene, fie la competiții naționale și internaționale.

- Publicitate -

Aceștia vor intra, ulterior, în posesia invitațiilor la cel mia mare eveniment al toamnei.

Vă reamintim, biletele pentru Republik Fest 2025 pot fi achiziționate online de pe platformele oficiale ale evenimentului.