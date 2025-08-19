Queen Simfonic – concert de neratat la Republik Fest 2025

Republik Fest revine în 2025 cu o ediție spectaculoasă, programată între 5 și 7 septembrie, la Bucov, în apropiere de Ploiești. Printre momentele mult așteptate ale festivalului se numără concertul Queen Simfonic, un show grandios care aduce pe scenă muzica legendarei trupe britanice într-o interpretare unică, susținută de orchestră și voci puternice.

- Publicitate -

Publicul va putea retrăi hituri precum „Bohemian Rhapsody”, „We Will Rock You” sau „Somebody to Love”, reinterpretate într-o formulă ce îmbină energia rock-ului cu rafinamentul simfonic.

Experiența promite să fie una memorabilă, la granița dintre concert rock și spectacol de muzică clasică, o punte între generații și genuri muzicale.

Organizatorii festivalului anunță că ediția din 2025 va fi surprinzătoare, păstrând conceptul de „fusion simfonic”, prin care muzica rock, pop și clasică se întâlnesc într-un cadru spectaculos.

Național Călători răniți de un geam spart al unui tren CFR Trei călători au fost răniți de cioburi, după ce s-a spart un geam al compartimentului unui tren de pe ruta Mangalia – Oradea. Incidentul s-a...

- Publicitate -

Republik Fest 2025 devine astfel nu doar un eveniment muzical, ci o experiență culturală complexă, menită să atragă un public variat, de la tineri la familii și iubitori de muzică live.

Vă reamintim, biletele pentru Republik Fest 2025 pot fi achiziționate online de pe platformele oficiale ale evenimentului.