Leonard Doroftei s-a întors în România

Ploieșteanul Leonard Doroftei a anunțat că, după câteva luni de gândire, perioadă în care a fost tentat să revină acasă, a luat decizia finală și se va stabili, alături de familie, în România.

Leonard Doroftei este convins că poate ajuta la renașterea boxului din România, care nu a mai avut rezultate cu adevărat importante de peste un deceniu, potrivit digisport.ro.

„Familia a decis să revenim. Dacă eu i-am rugat să meargă cu mine pentru că aveam nevoie de o schimbare, mi-am revenit, m-am refăcut și acum am spus ‘gata, e timpul să ne întoarcem acasă’.

Nu am plecat să rămân afară, am plecat pentru că aveam nevoie de o schimbare. Sunt pregătit de acțiune, m-am întors la box, de data asta ca antrenor.

Mi-a mers foarte bine, știu ce fac, sunt la un nivel înalt și cred că pot ajuta boxul românesc să renască. O spun din toată inima, pentru că știu ce fac, fac cu inima.

Nu spun elevului ce să facă, lucrez odată cu el. Din păcate, ăsta-i boxul, asta-i perioada, va trebui să o luăm de la zero, va trebui să construim, să creștem sportivi, să învățăm să pregătim un meci, să nu ne mai pregătim la grămadă.

S-au schimbat foarte multe în box, iar noi am rămas în urmă cu pregătirea, cu gândirea. Sunt într-o formă fantastică, am întinerit.

Am fost într-un moment greu în care nu mă regăseam, nu știam ce vreau, am fost nevoit să fac anumite lucruri. Am spus: Ce știu să fac? Box, hai să facem box și mi-a mers din plin. Acum am spus că e timpul să mă întorc și să le arăt și altora ce știu să fac. Noi putem să dăm sfaturi și să le arătăm cum să facă. Totul depinde de sportivi, dacă vor să facă ceva”, a declarat Leonard Doroftei, citat de sport.ro.