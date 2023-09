Povestea echipei de robotică BraveBots a Colegiului Național ,,Mihai Viteazul” Ploiești [VIDEO]

Podcastul „Ploieștiul Nostru” publică astăzi un nou episod dedicat unor eleve de excepție.

Alesia Marin, prezentatorul podcastului, le are invitate în această ediție pe Teodora Udroiu si Maia Petroiesc, membre ale echipei de robotică BraveBots a Colegiului Național ,,Mihai Viteazul” Ploiești.

Echipa se pregătește pentru un nou sezon al concursului First Tech Challenge. Câștigătoare a locului 5 la nivel național, aceasta are o experientă de 8 ani in cadrul concursului.

Premiul obținut in sezonul trecut, Connect 1, valorifică conectarea comunității cu robotica și STEAM.

Teodora si Maia povestesc în cadrul podcastului despre strategia pe care o vor avea în acest nou sezon si despre obiectivele pe care și le propun.

Un alt subiect abordat face referire la activitățile organizate de echipă pentru dezvoltarea comunității in domeniul roboticii. BraveBots predă lecții gratuite copiilor, astfel încât să îi incurajeze ca pe viitor să aleaga acest domeniu.

Cei dornici să aibă parte de o introducere în robotică si STEAM pot merge în fiecare vineri de la ora 15 la Biblioteca Județeană ,,Nicolae Iorga” Ploiești.

Podcastul poate fi urmărit aici: