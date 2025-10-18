Elevii bursieri primesc primii bani în luna noiembrie

Elevii care primesc burse școlare vor primi stimulentele financiare aferente lunilor septembrie și octombrie în luna noiembrie. În Prahova au fost, în anul școlar anterior, peste 40.000 de elevi care care au primit burse școlare

Până pe 20 octombrie, școlile trebuie să transmită către Inspectoratul Școlar Județean lista cu beneficiarii burselor școlare.

Pentru anul şcolar 2025-2026, cuantumul burselor este: pentru bursa de merit: 450 lei/lună; pentru bursa social: 300 lei/lună; pentru bursa tehnologică: 300 lei/lună. Mamele minore reintegrate într-o unitate de învățământ beneficiază de o bursă lunară în cuantum de 700 de lei, pe perioada desfășurării activităților didactice, cu condiția să nu lipsească de la cursuri.

Prahova a avut, în anul școlar anterior, 43.059 de elevi care au primit burse școlare. Cele mai multe stimulente financiare acordate, 25.012, au fost cele sociale, urmate de cele de merit (10.309).

Alți 72 de elevi au primit bursa de excelență olimpică, 2.025 s-au încadrat la bursa tehnologică, 18 au primit bursa pentru mame minore și 23 au fost bursieri etnici moldoveni.