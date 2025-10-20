Probleme la ING. Clienții nu pot folosi mai multe servicii

Clienții ING, care au încercat astăzi să folosească mai multe servicii, au avut parte de o surpriză neplăcută.

- Publicitate -

Clienții ING s-au plâns pe pagina de Facebook a băncii că nu pot apela la servicii precum call center, întâmpinând probleme și cu autentificarea în aplicații.

”În loc de glumițe postate pe Facebook, munciți mai bine să vă funcționeze aplicațiile și să vă informați clienții. De mai mult de o săptămână multe funcționalități nu merg! Iar de azi nu mai merge nici call center, nici autentificarea în aplicații Am primit acest răspuns de la ING: „Serviciul SMS este indisponibil pentru o parte dintre clienții ING, afectând operațiuni precum logarea în HomeBank, finalizarea plaților online, etc” este unul dintre mesajele postate de clienți pe pagina de Facebook a băncii.

- Publicitate -

Răspunsul reprezentanților ING a fost următorul: ”Momentan, serviciul Call Center este parțial indisponibil. Pentru urgențe, ne puteti contacta pe Chat din aplicația Home’Bank- Meniul Mai multe – Contact ING, pe pagină oficială Facebook (ING România) și pe [email protected]. Vă cerem scuze pentru dificultățile întâmpinate și vă asigurăm că echipele noastre lucrează intens la remedierea situației.

Logarea în Home’Bank/ING Business poate suferi de asemenea dificultăți prin prisma problemelor de transmitere a SMS-urilor. Celelalte servicii ING sunt disponibile în parametri normali.

Vă cerem scuze și vă asigurăm că echipele noastre impreuna cu furnizorul de servicii lucrează intens la remedierea situației”.

- Publicitate -

Reamintim că tot astăzi sunt semnalate ărobleme cu internetul la nivel mondial. Aplicațiile AWS nu funcționează. Detalii AICI