Probleme cu internetul la nivel mondial. Aplicațiile AWS nu funcționează

Luni, 20 octombrie 2025, multe dintre cele mai mari aplicații și site-uri web din lume au încetat brusc să funcționeze corect, scrie The Independent. Mai exact, potrivit site-ului de urmărire Down Detector, aplicații ca Snapchat, Roblox, Fortnite, Duolingo și Canva nu funcționau în parametrii sau nu funcționau deloc.

Problemele, potrivit sursei citate, au început în jurul orei 8 dimineața în Marea Britanie, sau miezul nopții, ora Pacificului. Acestea par a fi legate de o problemă la Amazon Web Services (AWS), care oferă infrastructura ce stă la baza unei mari părți a internetului modern.

Compania a înregistrat „rate de eroare crescute” și întârzieri cu „mai multe servicii AWS”, a precizat compania pe pagina sa de stare a serviciilor.

Amazon Web Services oferă o gamă largă de servicii de infrastructură de internet care permit companiilor să închirieze computere și servere pentru a rula aplicațiile și site-urile lor web. Prin urmare, orice problemă la AWS poate afecta rapid o mare parte din restul internetului, ducând la întreruperea site-urilor web care ar putea să nu aibă nicio legătură aparentă cu Amazon în sine.

Amazon Web Services este cel mai popular furnizor de astfel de servicii cloud din lume. A realizat venituri de 108 miliarde de dolari în 2024 și reprezintă acum majoritatea profiturilor Amazon.