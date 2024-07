”OMV Petrom a investit peste 2 miliarde de euro în rafinăria Petrobrazi” Interviu cu Radu Căprău – Membru al Directoratului companiei

Observatorul Prahovean publică un interviu cu Radu Căprău – Membru al Directoratului OMV Petrom responsabil de Rafinare și Marketing despre investițiile de la Petrobrazi și implicarea companiei OMV Petrom în comunitatea locală.

Reporter: Ce investiții face OMV Petrom la Petrobrazi pentru a asigura cererea de carburanți de acum și din viitor?

Radu Caprău: Suntem unul dintre cei mai mari jucători in domeniul mobilității din Romania si avem o poziție bine stabilita in regiune, cu circa 800 de stații de distribuție carburanți, cu un departament de profesioniști in vânzările en-gros si cu rafinăria de la Petrobrazi. Aceasta furnizează circa 30% din necesarul de carburanți din Romania.

Mobilitatea înseamnă astăzi un mix de produse, de la carburanți tradiționali, la electro-mobilitate. Pe de-o parte vedem un trend de creștere pentru vehiculele electrice si hibrid, care deocamdată reprezintă circa 3% din parcul auto. In același timp, cererea pentru benzina si motorina este estimata sa mai crească pana in 2030. Vrem sa fim in continuare prima alegere pentru clienții noștri, deci investim in ambele direcții. Suntem cel mai mare investitor pentru decarbonizarea transportului din Romania, vom avea cea mai extinsa rețea de puncte de încărcare pentru vehicule electrice, 5.000 pana in 2030, si vom deveni un producător major de combustibili sustenabili.

La Petrobrazi investițiile merg către optimizarea proceselor curente si pregătirea rafinăriei pentru producția de biocombustibili avansați și de hidrogen. In total, vorbim de peste 2 miliarde de euro până în 2030.

In iunie anul acesta am anunțat decizia de a investi circa 750 de milioane de euro pentru o instalație de producție a combustibililor sustenabili pentru aviație (SAF) și motorină din surse regenerabile (HVO) și două instalații pentru producția de hidrogen verde, care va fi utilizat in procesul de obținere a combustibililor sustenabili. Începând cu anul 2028, compania va putea furniza anual până la 250 de mii de tone de biocombustibili. Devenim astfel primul producător major de combustibili sustenabili din regiune.

Recent am încheiat un contract cu Expur SA pentru achiziția de ulei vegetal pretratat destinat producției de motorină din surse regenerabile. Compania ne va furniza o cantitate maximă totală de peste 0,7 milioane de tone, cu o valoare estimată de peste 750 de milioane euro. Cel puțin 50% din cantitatea contractată de ulei vegetal pre-tratat în cadrul acestui parteneriat provine din România, asigurând astfel un flux sustenabil de-a lungul întregului lanț de aprovizionare, de la producție până la plasarea produsului pe piața locală. De asemenea , anul trecut am achiziționat o participație de 50% din „Respiră Verde”, lider local în colectarea uleiului alimentar uzat în România. „Respiră Verde” colectează până la 10 kt de ulei comestibil uzat pe an de la agenți economici din domenii precum industria ospitalității (hoteluri, restaurante) și retail.

Toate aceste investiții fac parte din Strategia noastră 2030, prin care susținem tranziția energetică în România și în regiune, cu investiții de aproximativ 11 miliarde de euro până la sfârșitul acestui deceniu, din care aproximativ 35% vor sprijini proiecte cu emisii reduse și zero de carbon.

Cât a investit OMV Petrom la Petrobrazi în ultimii 20 de ani?

Din 2005, OMV Petrom a investit peste 2 miliarde de euro în rafinăria Petrobrazi, o treime din această sumă contribuind la reducerea impactului asupra mediului. Amintesc aici câteva investiții recente pentru activitatea din sectorul tradițional.

În primul rând, in 2019 am început producția la o unitate noua de poli-combustibili care, cu o tehnologie inovatoare, permite convertirea de GPL si benzina ușoara in produse ușoare. Investițiile s-au ridicat la 65 milioane de euro.

Un an mai târziu, in 2020, anunțam creșterea capacitații de amestec de biocombustibili la Petrobrazi, cu investiții de circa 21 milioane de euro.

A urmat o alta investiție majora: in 2022 am început construcția noii unități de produse aromatice, cu investiții estimate la 130 de milioane de euro, unitate care urmează sa fie pusa in funcțiune in prima parte a anului 2025.

Anul acesta am inaugurat cel mai mare rezervor de țiței din România, proiectat și construit conform celor mai recente standarde în domeniu, pentru o siguranță sporită în utilizare. Rezervorul are pereți dubli și fund dublu, capac tip dom din aluminiu și capac plutitor interior pentru reținerea emisiilor de vapori. Construcția acestuia a durat circa 2 ani, iar investițiile în proiect au depășit 23 de milioane de euro.

Alt proiect important a fost înlocuirea camerelor de cocsare prin care a fost îmbunătățită eficiența și siguranța operațiunilor noastre. Fiecare cameră de cocsare cântărește aproape 200 de tone, are aproximativ 6 metri în diametru și 30 de metri înălțime, echivalentul unui bloc de 10 etaje. Proiectul de înlocuire a camerelor de cocsare a început în 2020, iar instalarea lor în rafinărie a durat 2 luni. O macara specială, de aproape 125 de metri înălțime, echivalentul unei clădiri de 40 de etaje, a fost folosită pentru a înlocui camerele de cocsare. Valoarea proiectului s-a ridicat la circa 70 de milioane de euro.

Cum se implică compania OMV Petrom în proiecte ale comunității din Ploiești și Prahova?

Dorinta noastra este sa ne implicam activ in proiecte cu impact pentru viața comunităților din Prahova, din domeniile sănătate, educație și mediu. Valoarea proiectelor susținute de OMV Petrom în Prahova în ultimii trei ani se ridică la peste 10 milioane de euro.

Cel mai important proiect este modernizarea Spitalului Județean de Urgență din Ploiești, pentru care compania a oferit o sponsorizare de 7 milioane de euro. Contribuția a acoperit costurile pentru echipamente medicale importante, cum ar fi mese de chirurgie și neurochirurgie, aparate de anestezie performante, echipamente complete pentru neurochirurgie, echipamente complete de chirurgie urologică, defibrilatoare, aparate de radiologie etc. Astfel, toate cele 13 săli de operație ale spitalului au fost dotate cu linii moderne și complete de operație cu susținerea OMV Petrom.

De asemenea, compania s-a implicat în renovarea și eficientizarea energetică a unităților de învățământ din Prahova. Prin intermediul programului Romania Eficientă au fost renovate două clădiri la standardul cel mai înalt de eficiență energetică – nZEB (clădire cu un consum de energie aproape zero). Prima unitate școlară renovată nZEB a fost Liceul Tehnologic Energetic „Elie Radu” din Ploiești, unde lucrările în valoare de un milion de euro s-au finalizat în aprilie 2022. Cea de-a doua unitate este Școala Gimnazială Liliești – Băicoi (jud. Prahova), reabilitată energetic și modernizată printr-o investiție de aproximativ 1,6 milioane de euro și inaugurată în martie 2023.

Un alt proiect pe care il derulam in Prahova împreuna cu Fundația Comunitara Prahova este Fondul Prahova pentru Educație. Colaboram din 2022 si pana in prezent sunt circa 20 de proiecte care au primit fonduri, cu circa 18.000 de copii care beneficiază de aceste proiecte. Este vorba despre dotări de scoli si grădinițe, un teren de sport pentru elevii din Campina, o noua sala de spectacole la Palatul Copiilor din Ploiești, un centru de tineret la Măneciu.

Cum vă implicați local în proiecte de protecție a mediului?

Prin intermediul „România plantează pentru mâine”, cea mai mare inițiativă de plantare finanțată din fonduri private din România și susținută de OMV Petrom, ploieștenii beneficiază o nouă pădure urbană. Anul trecut, aproape 200 de voluntari au plantat o pădure urbană în Parcul de Vest din Ploiești pe 2.500 de metri pătrați. Pădurea miniaturală urbană are rolul de a îmbunătăți calitatea aerului, de a reduce zgomotul, de a crește biodiversitatea și de a diminua efectul de seră.

Rămânem deschiși colaborării cu autoritățile locale pentru dezvoltarea unor proiecte de împădurire cu impact pozitiv în comunitățile în care suntem activi.