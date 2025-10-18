Accident, sâmbătă seara, în Ploiești. Un bărbat a fost rănit

Pompierii militari din cadrul celor două detașamente din municipiul Ploiești au acționat în această seară pentru asigurarea măsurilor specifice de prevenire a incendiilor și pentru acordarea asistenței medicale de urgenţă în cazul producerii unui accident rutier în municipiul Ploiești, intersecția dintre străzile Mărășești și Lobacevsky.

La fața locului au fost mobilizate, de urgență, o autospecială de stingere, o autospecială pentru descarcerare, un echipaj de prim ajutor SMURD și ambulanța SMURD de terapie intensivă mobilă.

- Publicitate -

În evenimentul rutier au fost implicate 2 autoturisme și cei 2 ocupanți ai acestora, unul fiind blocat (nu încarcerat) în autoturism. Pompierii au acționat pentru deblocarea și evacuarea acestuia din autoturism, ulterior fiind asistat de către echipajele ambulanțelor sosite la locul intervenției.

În final, victima, bărbat în vârstă de 53 ani, care a suferit diverse traumatisme, aflată în stare de conștiență, a fost transportată la spital pentru investigații și îngrijiri suplimentare.

- Publicitate -

Împrejurările producerii accidentului vor fi stabilite de către autoritățile abilitate.