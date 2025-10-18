Condiții pentru obținerea permisului auto de la 16 ani

Permisul auto se poate obține și în România, încă de la vârsta de 16 ani. Există trei categorii de autovehicule pe care tinerii le pot conduce: A1, B1 și AM. Au acest drept numai după ce au urmat cursurile unei școli de șoferi și au susținut examenul.

Înscrierea la școala de șoferi se face în baza actelor similare pentru obținerea permisului de către persoanele care au împlinit 18 ani. În plus, mai este nevoie și de acordul părinților. Pentru cele trei categorii de permis care se pot obține de la vârsta de 16 ani, școala de șoferi se poate începe de la vârsta de 15 ani și 9 luni.

Permis B1 16 ani

Categoria B1 cuprinde vehicule cu patru roți (cvadricicluri), acționate cu motoare cu ardere internă sau motoare electrice, a căror masă proprie este cuprinsă între 400-550 kg, având o putere netă maximă ce nu depășește 15kw (20 cai putere).

În cazul mașinilor electrice, nu se ia în considerare și greutatea bateriilor. Acestea pot fi conduse și înainte de vârsta majoratului, după obținerea de permis B1 16 ani.

Permis A1 16 ani

Din categoria A1 fac parte motocicletele cu o cilindree de maximum 125 cm³, cu o putere maximă de 11kw (15 cai putere) și un raport putere/greutate de 0,1 kw/kg, dar și triciclurile cu motor cu o putere maximă de 15 kw (20 cai putere). Acestea pot fi conduse cu permis A1 16 ani.

Permis AM 16 ani

Este nevoie de categorie permis AM pentru vehiculele cu două sau trei roți, echipate cu motor cu ardere internă sau electric, a căror viteză prin construcție este cuprinsă între 25 și 45 km/h și cu o capacitate maximă de 50 cm³.

Sursa: Autovit