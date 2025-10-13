Accident mortal în Capitală. Mamă cu copil, loviți de mașină

Un accident rutier soldat cu moartea unei femei s-a petrecut luni după-amiază pe Șoseaua Berceni din Capitală. O femeie de 35 de ani și copilul ei de aproximativ doi ani, aflat în cărucior, au fost loviţi de o mașină condusă de un tânăr de 20 de ani.

„Din primele informaţii, un bărbat în vârstă de 20 de ani, care conducea un autovehicul pe Şos. Berceni, când a ajuns în dreptul imobilului cu nr. 50, a surprins şi accidentat doi pietoni, respectiv o femeie în vârstă de 35 de ani şi un minor în vârstă de aproximativ 2 ani (copilul se afla în cărucior).

În urma producerii accidentului a rezultat decesul femeii, iar minorul a fost transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale”, a transmis Brigada Rutieră a Capitalei.

Şoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero.