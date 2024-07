Trafic de coșmar în centrul Ploieștiului din cauza lucrărilor la bulevard

Aplicația ”waze” s-a înroșit în această dimineață, după ce constructorii au blocat un sens de mers, circulația desfășurându-se, pe o singură bandă, din ambele direcții, pe sensul opus.

Practic, mașinile care circulă pe două benzi dinspre bulevard și cele care vin dinspre centru se ”înghesuie” pe câte o bandă și astfel apar coloanele de mașini care se întind până la sediul Conpet, respectiv Hotel Central.

”Este haos! De la gara de sud și până în centru am făcut 20 de minute. Am luat coada de la rondul al doilea. Am vrut să folosesc o rută ocolitoare, dar și pe acolo era roșu pe waze”, ne-a transmis un cititor.