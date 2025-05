Unde vezi o bijuterie de mașină dar care soției nu-i place

Retro Cars România, în parteneriat cu Grupul Observatorul Prahovean și Eurospirit, s-au asigurat că pe 24 și 25 mai 2025, la Hipodromul Ploiești, vizitatorii vor avea parte de experiențe unice, admirând pe viu bijuteriile din istoria auto-moto. Evenimentul ”De la cal la cai putere” revine cu a treia ediție.

- Publicitate -

Autenticitatea exponatelor, starea tehnică și cea estetică vor fi supuse exigenței unui juriu internațional de prestigiu, care va analiza ”la sânge” mașinile înscrise în concursurile specifice perioadelor din istorie în care au fost fabricate.

Printre cele peste 200 de autovehicule și motociclete de epocă veți putea admira și un Mercedes SL 450, din 1973, aparținând colecționarului Emil Ghiță.

Emil Ghiță este, evident pasionat de cabrio, pentru că, la această ediție a evenimentului „De la cal la cai putere”, acest Mercedes este cea de-a doua mașină pe care colecționarul o aduce la Ploiești, prima fiind tot un cabrio, un Cadillac Eldorado Biarittz, din 1997.

Eveniment Grindină în Prahova, la Vărbilău [VIDEO] Vremea capricioasă dă bătăi de cap prahovenilor. Miercuri după amiază au fost înregistrate căderi de grindină pe raza localităților Vărbilău și Coțofenești.(video la finalul...

- Publicitate -

Mercedesul SL 450 are cutie automată, este dotat cu motor V8, are o capacitate cilindrică de 4.500 cmc și are o putere de 225 CP. Cu alte cuvinte este o bijuterie-bolid, care poate atinge o viteză de 225 km/h, după spusele proprietarului și la restaurarea căreia a muncit trei ani și jumătate.

Dar toate acestea pălesc în fața… preferințelor soției

Achiziționată din Michigan, Statele Unite ale Americii, Mercedesul a fost exact pe sufletul colecționarului care, de când a luat-o, s-a ocupat imediat de restaurarea ei.

„După trei ani și jumătate de stres, chin și probleme, încântat nevoie mare, am dat să plec, în septembrie, până la mare cu mașina, alături de soțioara mea”, își începe Emil Ghiță povestea.

- Publicitate -

Era atât de încântat de primul drum cu mașina visurilor dar nu a luat niciun moment în calcul și părerea partenerei de viață. Și așa s-a văzut într-o situație pe care, evident, nu o luase în calcul.

„Am făcut noi 10 kilometri, și a început (soția – n.r.): „E soarele sus pe cer. Îmi este frig. Face curent. E zgomotoasă”, a povestit amuzat colecționarul. „Așa că am mers în jur de 10-15 kilometri cu ea cabrio, descoperită și apoi a trebuit să-i pun acoperișul, să o capotez”, a adăugat finalul primei sale experiențe cabrio cu bijuteria-bolid.

„Ideea este următoarea: Dacă vrei să-ți iei un cabrio, trebuie să vezi dacă și celuilalt membru al familiei îi place această aventură. Așa că, aveți grijă când vă achiziționați o mașină!”, a concluzionat râzând, Emil Ghiță.

- Publicitate -

Auto-moto Vânzarea autoturismelor electrice a scăzut în România Piața mașinilor second-hand este în creștere la noi în țară, în timp ce vânzarea autoturismelor electrice a început să frâneze. În luna aprilie s-a...

Mercedesul SL 450, ediția 1973, poate fi văzută în weekendul 24-25 mai 2025, la Hipodromul Ploiești, în cadrul evenimentului „De la cal la cai putere”.

Evenimentul de la Cal la cai putere este organizat de Retro Cars România în parteneriat cu Observatorul Prahovean și Eurospirit și va fi realizat grație partenerilor de înaltă ținută: Autoklass, Proleasing, Eurial, La Provincia, Școala de șoferi CCC ADMIS, MRS Residence, La Cocoș, Cis Gaz, Casa Timiș, Habau, Verytas și Feruccio.