Podul de la Bănești, de pe DN 1, coșmarul șoferilor. Cât durează depășirea șantierului

Practic, coloana care se forma la Nistorești s-a mutat pe perioada lucrărilor la intrarea în comuna Bănești.

Un cititor ne-a trimis imagini surprinse în această dimineață, în jurul orei 11:00, cu coloana formată pe sensul de mers spre Comarnic.

”Aproape o jumătate de oră am stat în coloană. Când am traversat podul am văzut doar câteva utilaje și vreo doi muncitori. În ritmul acesta înnebunim. Eu fac naveta între Ploiești și Breaza și pierd zilnic o oră aici, dus-întors”.