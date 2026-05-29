Ce amendă a primit șoferița care a oprit mașina să rupă trandafiri pe Bulevardul Republicii din Ploiești

Autor: Roxana Tănase
Șoferița surprinsă în timp ce a oprit mașina pe Bulevardul Republicii din Ploiești pentru a rupe trandafiri din scuarul care desparte sensurile de mers a fost identificată și sancționată de Poliția Locală. Imaginile au devenit virale pe rețelele de socializare și au stârnit numeroase reacții din partea ploieștenilor.

Incidentul a avut loc luni, 25 mai, pe una dintre cele mai circulate artere ale orașului. În imaginile distribuite online pe grupul de Facebook „Orașul Ploiești” se observă cum femeia oprește autoturismul pe banda de circulație, coboară din mașină și rupe mai mulți trandafiri din aranjamentul floral amplasat pe domeniul public.

După apariția imaginilor în spațiul public, Poliția Locală Ploiești s-a autosesizat și a început verificările pentru identificarea persoanei. În urma cercetărilor, femeia a fost găsită și sancționată contravențional cu 250 de lei.

„În data de 28 mai 2026, în urma activităților desfășurate, persoana în cauză a fost identificată și sancționată contravențional conform prevederilor HCL nr. 228/2006”, au precizat reprezentanții Poliției Locale.

Poliția Locală Ploiești reaminteşte cetățenilor că bunurile şi amenajările aflate pe domeniul public trebuie respectate şi protejate, iar comportamentele care afectează siguranța circulației sau patrimoniul urban vor fi sancționate cu fermitate, conform prevederilor legale.

