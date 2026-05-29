Comisie de monitorizare la Casa de Cultură de la Ploiești

Aleșii locali ploieșteni au aprobat, joi, 28 mai, înființarea unei noi comisii de monitorizare, de data aceasta la Casa de Cultură IL Caragiale. Propunerea a fost făcută în contextul în care instituția de cultură a preluat în administrare Parcul Municipal Vest.

După modelul Comisiei de Monitorizare de la Clubul Sportiv Municipal (CSM), la Ploiești a fost înființată o nouă structură a Consiliului Local, dar de data aceasta la Casa de Cultură „IL Caragiale”.

Comisia de monitorizare, constituită din cinci aleși locali, va avea ca atribuții avizarea, înainte de votul din Consiliul Local, a organigramei, statului de funcții, precum și regulamentului de organizare. Totodată, va aviza propunerile directorului Casei de Cultură referitoare la aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli.

Pe lista de atribuții figurează și avizarea și controlul managementului Casei de Cultură, dar și a programelor şi planurilor de activitate ale Casei de Cultură.

Componența Comisiei de monitorizare

Robert Vîscan (PSD)

Valentin Marcu (PNL),

Anca Popa USR,

Raluca Dumitru (Mișcarea Noi, Ploieștenii)

Sorin Dan (AUR)

Comisia îşi va desfăşura activitatea pe o perioadă de 4 ani fără a fi remunerată.