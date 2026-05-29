Ce posturi dispar și ce direcții se desființează în Primăria Câmpina de la 1 iulie 2026

Primăria Câmpina va trebui să își reducă schema de personal pentru a respecta limitele impuse de Ordonanța 7/2026. Potrivit unui proiect de hotărâre al Consiliului Local din 21 mai, mai multe direcții și servicii vor fi desființate, printre care Cabinetul Viceprimarului, Direcția Juridică, ADPP (Administrarea Domeniului Public și Privat), Direcția de Dezvoltare, Centrul de Informare Turistică și Serviciul Ordine Publică din cadrul Poliției Locale. În total, zeci de posturi vor dispărea din organigramă începând cu 1 iulie 2026.

În urma reorganizării, mai multe funcții de conducere vor fi eliminate, inclusiv cele de directori executivi și șefi de servicii. Sunt vizate și posturi de execuție, atât ocupate, cât și vacante, precum cele de șoferi, paznici, casieri, consilieri sau muncitori calificați.

Serviciul Juridic va funcționa separat, direct în subordinea primarului, iar unele compartimente urmează să fie mutate sau comasate. Spre exemplu, activitatea privind relația cu instituțiile publice și asociațiile de proprietari va fi redistribuită către alte structuri din primărie.

Se desființează și Centrul de Informare Turistică, împreună cu cele două posturi aferente, fără ca atribuțiile acestuia să fie preluate de alt serviciu. Totodată, Oficiul Informații Cetățeni dispare din organigramă, iar activitatea va fi inclusă în noul Compartiment Relația cu Publicul și Comunicare.

Schimbări vor fi și la Poliția Locală din Câmpina, unde Serviciul Ordine Publică va fi desființat de la 1 iulie 2026 și transformat într-un compartiment aflat direct în subordinea directorului executiv. În total, potrivit proiectului de hotărâre, aici vor fi eliminate 11 posturi, inclusiv funcții ocupate de polițiști locali și de conducere.

Reorganizarea afectează și alte structuri din subordinea administrației locale. La Serviciul Public de Evidență a Persoanelor dispar două posturi vacante, iar la Clubul Sportiv Câmpina sunt eliminate alte două funcții contractuale.

Funcționarii ale căror posturi vor fi desființate vor primi un preaviz de 30 de zile, conform legii. În această perioadă, Primăria are obligația legală de a le pune la dispoziție funcții publice vacante compatibile cu pregătirea și statutul lor profesional, dacă astfel de posturi există în instituție.