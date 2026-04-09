Mihaela Drăghici, „doamna cu lavandă” din Câmpina, cere un comerț civilizat după 40 de ani de muncă

Mihaela Drăghici este unul dintre cei doar cinci meșteșugari din Câmpina, artizan cu aproape 40 de ani de experiență și cunoscută în comunitate drept „doamna cu lavandă”. Femeia face un apel disperat către autorități pentru condiții decente de lucru. Nevoită să își vândă creațiile hand-made în corturi improvizate, care se deteriorează și nu oferă protecție în sezonul rece, femeia a ajuns să îi implore pe consilierii locali să aloce fonduri pentru căsuțe din lemn. Acestea ar permite ei și celorlalți patru meșteșugari să desfășoare un comerț civilizat, pe măsura muncii și tradiției pe care o duc mai departe.

Apelul Mihaelei Drăghici vine în contextul în care meșteșugarii susțin că au fost marginalizați și tratați la fel ca revânzătorii, deși activitatea lor este una autentică.

Femeia, în vârstă de 64 de ani, spune că nu a cerut niciodată sprijin din partea Primăriei, însă acum situația a devenit critică.

„Suntem o mână de oameni care vrem să facem un comerț civilizat. Vă implorăm să alocați din buget niște căsuțe pentru noi. Nu cred că e un capăt de țară să faceți 10 căsuțe pentru un târg de Crăciun, cu miros de vin fiert, ciocolată caldă și colinde, sau pentru unul de Paște, organizat civilizat. Mâinile mele sunt înțepate și arse de la muncă, dar sunt mândră că las ceva frumos în urmă”, a spus aceasta în fața consilierilor locali.

Mihaela Drăghici, la fel ca ceilalți meșteșugari din Câmpina, spune că nu își dorește privilegii, ci doar condiții decente pentru a-și vinde produsele în orașul lor, fără a fi nevoiți să plece în alte localități.

„Nu suntem revânzători, suntem oameni care muncesc”

Artizana a subliniat, în fața Consiliului Local, că meșteșugarii respectă regulile impuse de autorități și nu vrea să fie „băgată în aceeași oală” cu cei care se dedau la practici comerciale neloiale.

„Nu ne-am pus mesele în fața corturilor să blocăm circulația, nu am făcut concurență neloială. Nu mai vrem să fim tratați ca victime colaterale. Nu suntem revânzători, suntem oameni cu multă muncă în spate și punem pasiune în fiecare produs care iese din mâinile noastre”, a mai spus aceasta.

Primăria Câmpina promite căsuțe pentru meșteșugari

Primarul municipiului Câmpina, Irina Nistor, (PSD) a confirmat că problema este cunoscută și că există intenția de a aloca fonduri din bugetul pe anul acesta, pentru căsuțe dedicate meșteșugarilor.

„Doamna Drăghici face parte din cei 5-6 manufacturieri din Câmpina. Am organizat târguri cu corturi, dar nu a fost o soluție bună, mai ales pe timpul iernii. În bugetul pe 2026 voi propune alocarea de bani pentru căsuțe, indiferent de cât de sărac va fi bugetul”, a declarat edilul, care a mai precizat că o astfel de căsuță ar costa aproximativ 11.000 de lei.

Pentru artizani precum „doamna cu lavandă”, Mihaela Drăghici, târgurile nu sunt doar un loc unde să își poate vinde marfa, ci și o oportunitate de a păstra vii tradițiile și de a transmite mai departe frumusețea autenticității produselor hand made, care nu vine doar din produse, ci și din povestea omului care le creează.