Cât costă, de fapt, un kilometru parcurs de TCE în Ploiești. Diferențe mari între tramvaie și autobuze electrice

La Ploiești, un kilometru parcurs cu un tramvai costă 22,99 lei, în timp ce, cu un troleibuz, costul/km este de 17,06 lei. Subvenția care trebuie suportată lunar de Primăria Ploiești este de 7,51 milioane de lei, pentru pensionari, elevi și alte categorii de persoane.

Pentru o radiografie a transportului public din Ploiești, Observatorul Prahovean a solicitat de la SC Transport Călători Express două componente esențiale: costul/km suportat de TCE și valoarea subvenției asigurate de municipalitate.

22,99 lei cost/km pentru tramvaiele vechi de un secol

La capitolul cost/km, conform datelor furnizate de TCE, indicatorul este diferențiat în funcție de fiecare mijloc de transport. Cel mai mare cost/km este în cazul tramvaielor: 22,99 lei, în timp ce pentru troleibuze este de 17,06 lei/km.

Cu alte cuvinte, diferența este aproape dublă în cazul tramvaielor față de autobuzele electrice, iar explicația este simplă: vorbim despre mijloace de transport noi, unde în cost nu intră piesele de schimb și mentenanța extrem de costisitoare, specifică tramvaielor vechi de aproape jumătate de secol. (Detalii AICI)

Lucrurile s-ar putea schimba la finele acestui an sau din 2027 ca urmare a programului derulat de Primăria Ploiești pentru achiziția de tramvaie noi. 22 de autobuze electrice au ajuns la Ploiești în cursul anului 2025. (Detalii AICI)

Cel mai ieftin cost/km la autobuzele electrice

Conform sursei citate, pentru autobuze costul/km scade. Pentru autobuzele care folosesc combustibil, acesta este de 15,6 lei/km, iar pentru autobuzele electrice, de 11,81 lei/km.

Autobuzele electrice au fost achiziționate în mai multe etape de către Primăria Ploiești. Ultimele au sosit la Ploiești anul trecut. (Detalii AICI)

Subvenții de 7,51 milioane de lei/lună la TCE

Pe de altă parte, din bugetul local trebuie suportate lunar costuri extrem de mari, ca urmare a politicii de acordare de subvenții pentru anumite categorii de persoane. Conform datelor furnizate de TCE, facturile emise lunar către Primăria Ploiești se ridică la 7,51 milioane de lei.

În această categorie intră gratuitatea pentru pensionarii cu venituri de până la 3.500 de lei/lună, în valoare de 1,50 milioane de lei, suportată din bugetul local.

Alte 3,70 milioane de lei reprezintă gratuitatea pentru elevi, suportată lunar de la bugetul de stat, iar 0,01 milioane de lei reprezintă suma alocată din bugetul local pentru alte categorii, precum veteranii și cetățenii de onoare.

Suma suportată din bugetul local aferentă compensației lunare este de 2,30 milioane lei și se stabilește folosind costul/km aprobat prin HCL.

„După încheierea exercițiului financiar, prin grija Primăriei Municipiului Ploiești, se face audit financiar și regularizarea compensației anuale”, a precizat TCE Ploiești.

Plan de reorganizare și restructurare la TCE

Reamintim faptul că, în luna martie 2026, prin hotărâre de Consiliu Local, pentru TCE a fost aprobat un plan de reorganizare și restructurare, care prevede, pe lângă reducerea cheltuielilor de personal, și eficientizarea costurilor.

Practic, s-a propus o reducere a numărului de angajați de la 798 la 770, precum și o diminuare a cheltuielilor cu aproximativ 2,6 milioane de lei. Măsura este similară cu cea aprobată anul trecut, când numărul de posturi a fost redus cu 42 (aproximativ 5%), de la 863 de angajați la 798 la finalul anului 2025.

Ca măsură suplimentară pentru reducerea cheltuielilor, s-a propus și diminuarea contractului de pază cu 150.000 de lei, iar economia estimată prin noul program de transport este de 1,1 milioane de lei.

„Suma datorată de TCE la ANAF este de 47,02 milioane lei, la care se adaugă dobânzi și penalități până în ziua plății”, se arată în răspunsul TCE. La rândul său, potrivit sursei citate, Primăria Ploiești avea de plată, la 30 aprilie 2026, 41,90 milioane lei din facturile emise de TCE pentru serviciile prestate.

Până la data de 30 aprilie, potrivit TCE, „a fost platită la ANAF suma de 22,20 milioane lei, din obligatia, pe care Primăria Ploiești a achitat-o către TCE, din facturile datorate pentru serviciile prestate.

De menționat este faptul că Primăria Ploiești a anunțat că va plăti către TCE o prima tranșă din sumele datorate de societate către ANAF, suma cea mai mare urmând să fie transferată după aprobarea bugetului.

Toate aceste date conturează o realitate clară: subvenția rămâne o piesă centrală în funcționarea transportului public din Ploiești, susținând un sistem în care costurile depășesc constant veniturile generate din tarife.