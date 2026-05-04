Ploieștiul dă din nou campioana națională la baschet! Succes remarcabil al generației care n-are rival în țară

Echipa de baschet a CSM CSŞ BBA Petrolul Ploieşti este, pentru al patrulea an consecutiv, campioana României. A triumfat acum la nivel U18, dedicat generaţiei 2008.

Tinerii baschetbaliști au învins aseară, într-o manieră categorică, cu 89-60 (25-17, 24-18, 15-8, 25-17), formația CS Agronomia Bucureşti, în finala campionatului național, disputată la București.

Punctele ploieștenilor au fost reușite de: Diaconescu (23 puncte, 6×3), Raşoga (16 puncte, 9 recuperări, 10 pase decisive), Ciulin (12, 2×3), Borcan (11), Nnamchi (10 puncte, 12 recuperări), Ion (9, 1×3), Şerban (8 puncte, 8 recuperări).

Practic, a fost o reeditare a succesului de anul trecut (79-54 în aprilie 2025), confirmând supremația ploieștenilor la acest nivel.

CSM CSŞ BBA Petrolul Ploieşti a dominat competiția

CSM CSŞ BBA Petrolul Ploieşti își învinsese adversara, cu 79-63, joi, în faza grupelor a acestei ediţii de turneu final. Băieţii pregătiţi de Ionuţ Ivan, Cristi Trandafir, Loredana Munteanu şi Robert Munteanu n-au avut nicio emoție în finală, deoarece s-au desprins încă din primele minute, au câştigat toate cele patru sferturi ale meciului şi, per ansamblu, au arătat că nucleul care a ajuns la al 4-lea titlu naţional consecutiv rămâne cel mai puternic de la nivelul acestei generaţii.

Totodată, performanţa este cu atât mai impresionantă cu cât, din efectivul de 14 sportivi, care au fost la Turneul Final, numai patru sunt născuţi în 2008. Alți patru sunt născuți în 2009, iar ceilalţi sunt juniori U16 şi, chiar, U15!

Federico Diaconescu a fost declarat „MVP-ul” finalei

Lotul celor de la CSM CSŞ BBA Petrolul Ploieşti a fost următorul: David Raşoga, Octavian Ion, Federico Diaconescu, Sebastian Ciulin (toţi 2008), Vlad Borcan, David Ilie, Alexandru Şerban, Ştefan Dobre (toţi 2009), Radu Constantinescu, Alec Ivan (ambii 2010), Emmanuel Nnamchi, Vlad Ghiman, Radu Potop şi Alexandru Iambu (toţi 2011).

Dintre aceștia, Federico Diaconescu a fost declarat „MVP” al finalei, graţie celor 23 de puncte marcate (6×3), 6 recuperări reuşite şi 5 pase decisive oferite, David Raşoga a fost inclus în “Echipa turneului”, iar Alexandru Şerban a fost considerat „cel mai de perspectivă” jucător.

Rezultatele echipei de la Turneul Final