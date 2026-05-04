Minivacanța de 1 Mai în Prahova: 500 de urgențe, 712 amenzi și dosare penale pentru șoferi băuți la volan

Polițiștii prahoveni au fost la datorie în minivacanța de 1 Mai. Peste 500 de evenimente au fost semnalate prin 112 în această perioadă, iar oamenii legii au intervenit prompt în fiecare caz. Au fost semnalate cazuri diverse, de la violență domestică la accidente rutiere și șoferi depistați băuți la volan.

Traficul rutier a reprezentat principala preocupare a autorităților. Efectivele IPJ Prahova au acționat zilnic pe arterele care duc spre zonele turistice ale județului, cu accent pe prevenirea accidentelor și fluidizarea circulației.

Bilanțul acțiunilor este semnificativ: 712 sancțiuni contravenționale aplicate, 51 de permise de conducere reținute și 24 de certificate de înmatriculare ridicate. În total, au fost constatate 11 fapte de natură penală la regimul rutier — pentru conducere fără permis, vehicule neînmatriculate și conducere sub influența alcoolului.

Cel mai îngrijorător capitol rămâne cel al șoferilor prinși băuți la volan. Cinci conducători auto au fost sancționați contravențional, cu valori ale etilotest-ului între 0,03 și 0,33 mg/l alcool pur în aerul expirat. În aceste cazuri, permisele le-au fost reținute și suspendate pentru 90 de zile.

Alți cinci șoferi au depășit însă pragul penal: valorile înregistrate au fost de 0,41, 0,51, 0,52, 0,81 și, respectiv, 1,08 mg/l alcool pur în aerul expirat. În toate aceste cazuri au fost întocmite dosare penale.

Polițiștii prahoveni anunță că acțiunile vor continua și după încheierea minivacanței, în același ritm susținut.