Salina Slănic Prahova, în atenția celui mai bogat om al Planetei – Elon Musk

Elon Musk a făcut Salina Slănic Prahova faimoasă în întreaga lume, după o postare pe X. Celebrul miliardar american a reacționat la un video de pe contul „Tolkien Universe”, unde erau prezentate spectaculoasele galerii subterane din Mina Unirea. Acestea sunt comparate cu universal fantastic din „Stăpânul Inelelor”.

- Publicitate -

„Salina Slănic din România este cel mai apropiat lucru de Minele din Moria de pe Pământ”, scrie în descrierea filmulețului.

Elon Musk a preluat postarea și a adăugat un comentariu scurt, dar sugestiv, care a strâns imediat mii de aprecieri.

- Publicitate -

Salina Slănic Prahova, locul cu cel mai pur aer din lume

Situată la 40 de kilometri de Ploiești, Salina Slănic a fost declarată stațiune turistică de interes național în anul 1853.Are o adâncime maximă de 208 metri și o suprafață de 53.000 mp.

Despre Salina Slănic se spune că este locul în care se regăsește cel mai pur aer din lume. Deopotrivă, aceasta este și una dintre cele mai mari din Europa, anual excavându-se peste 2,9 milioane de metri cubi de sare.