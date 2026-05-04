Risc însemnat de avalanșe în Bucegi: avertisment ANM

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, 4 aprilie, o atenționare de risc însemnat de avalanșe în Munții Bucegi, valabilă la altitudini de peste 1800 de metri. Temperaturile ridicate vor favoriza topirea zăpezii și instabilitatea stratului, existând posibilitatea declanșării unor avalanșe de dimensiuni medii și chiar mari.

UPDATE: Salvamont Prahova a transmis un avertisment, „în contextul tragic al accidentului petrecut week-end-ul trecut”, prin care atrage atenția turiștilor asupra pericolului major de avalanșă existent în această perioadă pe văile de abrupt din Masivul Bucegi.

„Creșterea accentuată a temperaturilor conduce la instabilitatea stratului de zăpadă, favorizând declanșarea avalanșelor. Recomandăm evitarea traseelor turistice de mare altitudine și a văilor de abrupt. Muntele rămâne un mediu imprevizibil, iar prudența poate face diferența între viață și moarte. Vă îndemnăm să dați dovadă de responsabilitate și să nu vă expuneți inutil riscurilor în această perioadă”, recomandă Salvamont Prahova.

Știre inițială

Avertizarea vine la scurt timp după tragedia din Valea Coștilei, unde un salvator, în vârstă de 35 de ani, și-a pierdut viața.

„Apa rezultată din topire va pătrunde în strat, umezindu-l și favorizând alunecarea acestuia peste zonele mai întărite sau crustele din interior, ducând astfel la declanșarea avalanșelor de topire de dimensiuni medii și uneori mari, riscul fiind amplificat chiar și la suprasarcini mici – risc însemnat (3)”, a precizat ANM.

Sub 1800 m, potrivit ANM, stratul redus de zăpadă se va topi accelerat, odată cu creșterea temperaturilor.

„Izolat se vor putea declanșa curgeri și avalanșe de topire pe văile sau pantele înclinate și cu depozite de zăpadă de la altitudini apropiate de 1800 m, riscul fiind amplificat la supraîncărcări ale stratului – risc redus(1)”, a anunțat ANM.

Reamintim faptul că, sâmbătă, 2 aprilie, locotenent-colonelul Dan Colniceanu, în vârstă de 35 de ani, angajat al ISU Brașov, și-a pierdut viața în avalanșa produsă pe Valea Coștilei, în Munții Bucegi. (Detalii AICI).