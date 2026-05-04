ANAF a confiscat peste 4,5 milioane de lei de la opt firme prahovene care vindeau aur ilegal

Inspectorii antifraudă au găsit aproape 12 kilograme de aur topit în lingouri comercializat fără autorizație la opt firme din Prahova. În urma controalelor, inspectorii au dispus confiscarea a 4,51 mil de lei, bijuterii din aur și diamante, iar amenzile s-au cifrat la 105.000 lei.

- Publicitate -

Opt societăți comerciale din Prahova au intrat în vizorul ANAF după ce inspectorii antifraudă au descoperit că topeau aur și îl vindeau în formă de lingouri fără autorizație. Acțiunile de control au fost derulate în perioada 12.03.2026 – 28.04.2026.

„În urma analizelor de risc fiscal în domeniul comercializării metalelor prețioase, inspectorii ANAF Antifraudă București au identificat opt firme din județul Prahova de la care au dispus confiscarea a 4,51 mil de lei, deoarece au topit în lingouri aproape 12 kilograme de aur, pe care l-au vândut apoi fără autorizație.

- Publicitate -

La acțiunile de control derulate în perioada 12.03.2026 – 28.04.2026 în județul Prahova au participat 14 inspectori ai Direcției Generale Antifraudă Fiscală, care au verificat modalitatea respectării legislației specifice privind evidența, proveniența și comercializarea bunurilor din metale prețioase.

În urma verificării activității comerciale a societăților vizate, inspectorii DGAF au constatat abateri semnificative, precum lipsa documentelor de proveniență a mărfurilor deținute, prelucrarea metalelor prețioase sub formă de lingouri sau comercializarea fără autorizație legală”, se arată în comunicatul ANAF.

Potrivit instituției, inspectorii antifraudă fiscală au dispus amenzi totale de 105.000 de lei, confiscarea a 28,66 gr bijuterii din aur și diamante în valoare de 26.154 de lei și confiscarea sumei de 4.511.837 de lei, care reprezintă contravaloarea celor aproape 12 kg aur, comercializate sub formă de lingouri.