Crucea Roșie dă în judecată Salvamont. Mărul discordiei: crucea de pe siglă

Crucea Roșie și Salvamont România rup relația de colaborare, pe care o au de 50 de ani. Se întâmplă după ce conducerea Societății Naționale de Cruce Roșie din România a cerut anularea în instanță a mărcii oficiale Salvamont. Concret, vrea eliminarea crucii roșii din siglă, pe motiv că se confundă cu emblema internațională a Crucii Roșii sau cu cea a Societății Naționale de Cruce Roșie din România.

Într-o postare pe Facebook, Salvamont România susține că „simbolul central este contestat, deși emblema include munte, cer și deal”. O modificare de o asemenea anvergură, mai spun salvatorii montani, implică o „schimbare radicală a uniformelor, ceea ce ar necesita ani și resurse, având în vedere că 82% dintre salvatori sunt voluntari”.

„Sigla Salvamont reprezintă astăzi un simbol cu puternic caracter de notorietate publică și este profund asociată activității de salvare montană din România. Din acest motiv, ne este dificil să renunțăm la un element identitar construit și recunoscut de generații întregi de salvatori montani și turiști.”, se mai menționează în postarea Salvamont România, de pe Facebook.

Internauții se arată profund dezamăgiți de acest proces

La aflarea veștii, internauții au comentat la postarea salvamontiștilor, exprimându-și dezamăgirea. Majoritatea susține că nu era cazul unei astfel de rupturi.

„Simbolul de Cruce Roșie este universal pentru toti cei care își aduc contribuția la salvarea vieților omenești. Nu consider normal ca SN Cruce Roșie să monopolizeze folosirea acestui simbol. E ca și cum ar considera ca Salvamont să fie într-un fel sau altul, subordonat Crucii Rosii…” se arată într-unul dintre comentarii.

Salvamont România lansează un concurs de grafică pentru o nouă siglă

Salvamont România anunță lansarea unui concurs de grafică, pentru realizarea unei noi sigle. Noua propunere trebuie transmisă până vineri. Aceasta va trebui să păstreze elementele de identitate ale siglei actuale, „dar să aibă un design care să nu mai deranjeze vizual și să creeze obiecții din partea conducerii Societății Naționale de Cruce Roșie din România și pe care să o folosim în situația, puțin probabilă, în care vom pierde acest proces” menționează reprezentanții Salvamont România.

