Mâinile la spate! Situație stupidă la Petrolul, a cărui situație s-a complicat în lupta pentru evitarea retrogradării

Petrolul n-a reușit să învingă UTA, obținând un punct in-extremis, după de Gicu Grozav a egalat dintr-un penalty transformat în minutele de prelungire. Evitând înfrângerea, după un meci în care oaspeții au avut un penalty ratat, un gol anulat și două ocazii uriașe, ploieștenii rămân la un punct de Farul, prima echipă aflată deasupra locurilor de baraj, dar au șanse tot mai mici de a se salva direct.

Din păcate, meciul de ieri a accentuat o situție bizară, chiar stupidă. care afectează echipa aproape la fiecare meci. Petrolul a făcut al patrulea henț în careu în șapte etape din play-out.

Patru penaltyuri, în șapte etape, pentru henț în careu

Au fost loviți de minge, în propria suprafață de pedeapsă, Alin Boțogan (Metaloglobus – Petrolul 1-0, penalty transformat), Yohan Roche (Petrolul -Hermannstadt 1-1, penalty transformat), Yohan Roche (FCSB – Petrolul 3-1, penalty transformat) și Danel Dongmo (Petrolul – UTA 1-1, penalty ratat). Nicio altă echipă din campionat nu are acest bilanț nefavorabil.

Un alt element greu de explicat este lipsa de concentrarea la fazele fixe. Așa cum Observatorul Prahovean a explicat în ziua meciului, UTA e cea mai bună echipă din SuperLigă la fazele fixe. Avea 22 de goluri din 50 marcate astfel, iar ieri a înscris la Ploiești într-un mod similar și a mai avut un gol anulat pe motiv de ofsaid, tot după o fază fixă.

Topal recunoaște că a avut noroc

Mehmet Topal crede că, deși echipa n-a arătat bine, nu e timp pentru văicăreală. „Înțelegem supărarea suporterilor, dar orice se întâmplă e important să fie alături de noi. Voiam să le aducem trei puncte suporterilor, dar nu stăm să plângem ca și un copil, mai avem două meciuri. Fiecare trebuie să dea totul. Ne-am grăbit mult, dar și norocul a fost cu noi.

Am greșit anumite lucruri care nu ar fi trebuit să se întâmple și am pierdut foarte ușor anumite baloane. Trebuia să riscăm, am făcut anumite schimbări și am găsit golul. Poate acest punct o să fie un avantaj pentru noi în ultimele două etape. Dacă vrem să scăpăm din zona roșie trebuie să câștigăm ultimele două meciuri”, a spus tehnicianul turc după meci.

Petrolul joacă duminică, 10 mai, de la ora 16.00, în deplasare, la Botoșani. Apoi, va fi ultimul meci de pe teren propriu, contra Oțelului, în weekendul care va urma. Data exactă și ora vor fi stabilite după etapa viitoare, deoarece toate meciurile cu implicații directe la retrogradare se vor disputa în același timp.

Clasament play-out

FCSB 36 puncte (7 meciuri) UTA 33 puncte (7 meciuri) FC Botoșani 32 puncte (7 meciuri) Csikszereda 30 puncte (7 meciuri) Oțelul 29 puncte (7 meciuri) Farul 25 puncte (7 meciuri) PETROLUL 24 puncte (7 meciuri) Hermannstadt 20 puncte (6 meciuri) Unirea Slobozia 20 puncte (6 meciuri) Metaloglobus 12 puncte (7 meciuri)

Astăzi se joacă meciul Unirea Slobozia – Hermannstadt (ora 17.30)

Etapa viitoare în play-out

UTA – Csikszereda

Oțelul – Farul

FC Botoșani – Petrolul

Metaloglobus – Hermannstadt

FCSB – Unirea Slobozia

Metaloglobus este chiar și matematic retrogradată, iar Unirea Slobozia nu a primit licența pentru sezonul viitor, având șanse minime ca situația să se schimbe la recurs.