SUA vor contribui la eliberarea navelor din Strâmtoarea Hormuz începând de luni dimineață: „Sprijinul nostru este esențial”

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat, pe TruthSocial, că navele blocate în Strâmtoarea Ormuz vor fi eliberate luni dimineață. Armata americană va dirija sute de nave blocate în Strâmtoarea Hormuz către ieșirea din Golful Persic, anunță Donald Trump, potrivit biziday.ro.

Trump a susținut că reprezentanții săi poartă „discuții foarte constructive cu Iranul și că aceste discuții ar putea duce la un rezultat foarte pozitiv pentru toți”. Operațiunea „Project Freedom” prevede ajutor acordat pentru peste 850 de nave și aproximativ 20.000 de marinari blocați în Strâmtoarea Hormuz de mai bine de două luni.

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a precizat că va începe să susțină misiunea lui Trump menită să restabilească „libertatea de navigație pentru transportul comercial” prin Strâmtoarea Hormuz.

Comandamentul Central al SUA a anunțat că “Project Freedom va sprijini navele comerciale care doresc să tranziteze liber prin coridorul comercial internațional esențial și va fi ajutat de distrugătoare cu rachete ghidate, peste o sută de aeronave terestre și maritime, platforme fără pilot multi-domeniu și 15 mii de militari”.