Performanță uriașă pentru Cristi Chivu. Antrenorul român a făcut-o pe Inter campioană în Serie A

Cristi Chivu a reușit una dintre cele mai importante performanțe ale unui antrenor român în fotbalul european. Inter Milano a devenit matematic campioană în Serie A, cu trei etape înainte de finalul sezonului, după victoria cu Parma, scor 2-0.

- Publicitate -

Inter avea nevoie de o remiză pentru a deveni matematic campioană, după ce rivalele AC Milan și Napoli au pierdut puncte în această etapă. Echipa lui Chivu a învins însă Parma cu 2-0, prin golurile marcate de Marcus Thuram, în prelungirile primei reprize, și Henrikh Mkhitaryan, în minutul 80, potrivit GSP.

La final, stadionul San Siro a sărbătorit al 21-lea scudetto din istoria clubului Inter, iar numele lui Cristi Chivu a fost scandat de fanii nerazzurri. Suporterii din Curva Nord i-au strigat numele românului încă din prima repriză.

- Publicitate -

Fost jucător al lui Inter, Cristi Chivu a câștigat titlul în Italia și ca fotbalist, iar acum își trece în palmares un scudetto și ca antrenor. Românul a devenit campion matematic cu trei runde înainte de final, la primul sezon pe banca formației milaneze.

Victoria cu Parma a declanșat fiesta la Milano, unde fanii lui Inter au început sărbătoarea înainte de meci, iar la final au celebrat un nou titlu în Serie A.