Minoră de 16 ani din Ploiești, căutată de polițiști. A plecat de acasă și nu a mai revenit

Polițiștii din cadrul Secției nr. 4 Poliție Ploiești desfășoară activități pentru depistarea unei minore în vârstă de 16 ani, care a plecat de acasă și nu a mai revenit.

Potrivit IPJ Prahova, la data de 3 mai, în jurul orei 19:00, polițiștii au fost sesizați de mama adolescentei cu privire la faptul că fiica sa, CIURARU FRANCA, în vârstă de 16 ani, a plecat în mod voluntar de la domiciliul din municipiul Ploiești.

Minora ar fi plecat de acasă în jurul orei 12:00 și nu a mai revenit până în prezent.

Semnalmentele minorei

Potrivit polițiștilor, fata are aproximativ 170 cm înălțime, aproximativ 85 kg, păr negru, lung, iar ca semn distinctiv prezintă un tatuaj la nivelul încheieturilor mâinilor. Polițiștii desfășoară activități specifice pentru depistarea minorei.

Persoanele care pot oferi informații relevante sunt rugate să apeleze 112 sau să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție.