Manifestații de susținere pentru Ilie Bolojan, înaintea votului pe moțiunea PSD-AUR

Sute de persoane s-au strâns duminică seară în Piața Victoriei din București, pentru a-și manifesta susținerea față de premierul Ilie Bolojan, cu două zile înainte de votul moțiunii de cenzură depuse de PSD și AUR împotriva Guvernului.

Manifestații similare au avut loc și în alte orașe din țară, inclusiv la Oradea, potrivit Digi24.

Premierul Ilie Bolojan a transmis, într-un mesaj publicat pe Facebook, că sprijinul primit îl vede ca pe un semnal pentru continuarea modernizării României.

„Vă mulțumesc celor care și azi, în piețe și în online, m-ați sprijinit. Așa cum am spus, înțeleg acest sprijin ca unul pentru modernizarea României, o țară fără privilegii, cu un stat eficient, care își respectă cetățenii. Respect pentru România”, a transmis Ilie Bolojan.

La manifestația din Piața Victoriei a fost prezent și primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte PNL.

Acesta a declarat la postul de știri citat că, în acest moment, votul pe moțiunea de cenzură „se joacă” și că ar lipsi între cinci și zece voturi pentru ca moțiunea să nu treacă