Echipele de robotică ale României au dominat Campionatul Mondial. Performanța infO(1)Robotics Ploiești

Echipele de robotică ale României au câștigat primele patru locuri la Campionatul Mondial de Robotică FIRST din Houston, SUA. Astfel, echipa Velocity de la liceul “Gheorghe Munteanu Murgoci” din Brăila a câștigat Campionatul Mondial „FIRST Tech Challenge”, echipa Heart of RoBots de la Colegiul Național „B. P. Hasdeu” din Buzău a câștigat locul al doilea, echipa Quantum Robotics de la Liceul Internațional de Informatică din București a câștigat locul al treilea, iar echipa AiCitizens de la Colegiul Național „Al. I. Cuza” din Focșani a câștigat locul al patrulea. Echipa infO(1) Robotics de la Colegiul Național „I. L. Caragiale”din Ploiești a încheiat competiția cu rezultate importante: Sustain Award, locul al II-lea, calificarea în play-off-urile diviziei Ross și locul 4 în lume pentru performanța individuală a robotului. Formată din 20 de elevi și fiind singura echipă din Prahova calificată la această etapă, infO(1)Robotics a reprezentat România la cel mai înalt nivel al competiției FIRST Tech Challenge.

Jurnalul competiției, scris de infO(1) Robotics Ploiești

Ultima zi a fost plină de emoții pentru echipă. După zile intense de meciuri, jurizări, ajustări tehnice și discuții la stand, membrii infO(1)Robotics au participat la ceremonia de premiere, unde au fost distinși cu Sustain Award, locul al II-lea. Acest premiu recunoaște echipele care demonstrează că pot construi ceva durabil: o structură stabilă, o cultură puternică, planuri clare pentru viitorii membri și un impact care continuă și dincolo de sezonul competițional.

Pentru infO(1)Robotics, premiul are o semnificație specială, deoarece evidențiază munca din spatele echipei, nu doar rezultatele de pe teren. De la promovare, comunicare și relația cu sponsorii, până la activitățile din comunitate și felul în care echipa își pregătește noii membri, Sustain Award confirmă efortul depus pentru ca infO(1)Robotics să crească de la an la an și să rămână un proiect solid pe termen lung.

Pe lângă rezultatul obținut la jurizare, echipa a ajuns și în play-off-urile diviziei Ross, după un parcurs puternic în meciurile de calificare. În această etapă, infO(1)Robotics a format alianță cu echipele The Clueless din San Diego, Statele Unite ale Americii, și Fractal Fusion din Orlando, Statele Unite ale Americii, alături de care a continuat competiția în fazele eliminatorii ale diviziei.

Un alt rezultat important al acestui Campionat Mondial este clasarea echipei pe locul 4 în lume pentru performanța individuală a robotului. Această performanță arată nivelul tehnic la care a ajuns robotul în acest sezon și reflectă munca depusă de elevi în proiectare, construcție, programare, testare și strategie.

Campionatul Mondial a fost un moment important și pentru întreaga comunitate de robotică din România. În divizia Da Vinci au ajuns AICitizens din Focșani, Quantum Robotics din București, Velocity Robotics din Brăila și Heart of RoBots din Buzău. Dintre acestea, Velocity Robotics și Heart of RoBots au ajuns în finala diviziei Da Vinci, confirmând încă o dată nivelul ridicat al roboticii românești pe scena internațională. În marea finală, Velocity Robotics din Brăila a obținut victoria, aducând României un rezultat extraordinar pe scena mondială FIRST.

I-au susținut pe românii calificați în finală

În aceste momente, infO(1)Robotics a dat dovadă de Gracious Professionalism, mergând să susțină echipele românești aflate în competiție. În finală, membrii echipei au ales să facă galerie pentru România, nu pentru o alianță roșie sau albastră. A fost un moment de unitate, respect și mândrie, în care rezultatele echipelor românești au arătat că România are un loc puternic în robotica mondială.

Suntem mândri că suntem români și că am avut șansa de a reprezenta România la Campionatul Mondial. Alături de celelalte echipe românești, am demonstrat că România excelează în robotică la nivel internațional, prin muncă, pasiune, seriozitate și spirit de echipă.

„Ziua de astăzi a fost una pe care nu o vom uita prea curând. Ne bucurăm enorm pentru Sustain Award II, pentru că este un premiu care vorbește despre munca întregii echipe și despre tot ce construim dincolo de robot. Faptul că am ajuns în play-off-urile diviziei Ross, că am obținut locul 4 mondial pentru performanța individuală a robotului și că am putut susține România în finală ne-a făcut să simțim cu adevărat cât de importantă este această experiență pentru noi”, au transmis membrii echipei infO(1)Robotics.

infO(1)Robotics încheie astfel Campionatul Mondial de Robotică FIRST cu un premiu internațional, o calificare în play-off-uri și un rezultat tehnic de top mondial. Pentru echipă, participarea la Houston a fost mai mult decât o competiție: a fost o experiență care a adus emoție, lecții importante, legături cu echipe din întreaga lume și confirmarea faptului că munca elevilor români poate avea impact la nivel internațional.

Cine este infO(1)Robotics

Fondată în 2018, echipa infO(1)Robotics s-a remarcat prin performanțe constante și implicare activă în comunitatea de robotică, inclusiv prin organizarea etapei regionale Sud-Est a competiției FIRST Tech Challenge. În acest sezon, a câștigat etapa regională pe teren, stabilind și un record mondial în finală. Făcând parte din Winning Alliance, a fost distinsă cu premiul Connect, cel mai important premiu non-tehnic, iar la etapa națională a obținut premiul Inspire II, cel mai prestigios premiu al competiției, confirmând excelența echipei.

Aceasta este a doua calificare a echipei la Campionatul Mondial, după cea din 2022, și a avut, de asemenea, o dublă participare la Chicago Robotics Invitational, continuând să reprezinte România la cel mai înalt nivel.